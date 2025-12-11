Видео
Видео

Главная Мода Самые желанные свитера зимы снова в центре внимания

Самые желанные свитера зимы снова в центре внимания

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:14
Какие свитера зимой 2025 ищут первыми — шегги возвращаются
Девушка в свитере. Фото: freepik

Вот и наступила зима, когда хочется не столько наряжаться, сколько согреваться. На этот случай может пригодиться пушистый трикотаж шегги — мягкий, теплый и удивительно тактильный свитер.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом свитере больше.

Самый модный свитер этой зимы

Свитер, что легко узнать по пушистой текстуре — ощущение, будто на поверхности ткани кто-то оставил мягкое облачко. Такой эффект появляется благодаря нитям из кашемира, альпаки, мохера или тонкой шерсти, которые мастера слегка расчесывают, открывая волокна. Вещь приобретает мягкость, а образ приятную объемность.

Найприємніший на дотик светр
Мягкий свитер. Фото из Instagram

Шегги удачно работает и с офисными шерстяными брюками, и с любимыми джинсами, и с более мягкой кожей. В комплекте с легкой юбкой и высокими сапогами такой трикотаж создает совсем другое, более женственное звучание.

Светр, який вдало працює в зимових образах
Пушистый свитер с принтом. Фото из Instagram

После подиумов шегги быстро перебрался в масс-маркет. В H&M, COS, Reserved и других брендах можно найти целые линейки "пушистых" свитеров. Там есть как короткие минималистичные модели, так и крупные, уютные оверсайзы. И хоть выбор огромный, в этом сезоне четко чувствуется любовь к спокойной палитре: беж, сливочные тона, холодный серый, мягкий молочный.

Светр в трендовому сірому кольорі
Уютный свитер. Фото из Instagram

Такие цвета будто усиливают текстуру, дают ей возможность звучать, не затмевая саму вещь. Так что если этой зимой вы ищете что-то, что одновременно согреет и будет выглядеть достаточно "собранно" для городских будней, смело присматривайтесь к свитерам и кардиганам с ворсистым эффектом. В них есть то самое тепло, которое хочется носить с собой, и легкая нотка небрежного шика, добавляющая образу характера.

мода тренды зима вещи свитер
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
