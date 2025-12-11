Какие свитера зимой 2025 ищут первыми — шегги возвращаются

Самые желанные свитера зимы снова в центре внимания
Вот и наступила зима, когда хочется не столько наряжаться, сколько согреваться. На этот случай может пригодиться пушистый трикотаж шегги — мягкий, теплый и удивительно тактильный свитер.
Самый модный свитер этой зимы
Свитер, что легко узнать по пушистой текстуре — ощущение, будто на поверхности ткани кто-то оставил мягкое облачко. Такой эффект появляется благодаря нитям из кашемира, альпаки, мохера или тонкой шерсти, которые мастера слегка расчесывают, открывая волокна. Вещь приобретает мягкость, а образ приятную объемность.
Шегги удачно работает и с офисными шерстяными брюками, и с любимыми джинсами, и с более мягкой кожей. В комплекте с легкой юбкой и высокими сапогами такой трикотаж создает совсем другое, более женственное звучание.
После подиумов шегги быстро перебрался в масс-маркет. В H&M, COS, Reserved и других брендах можно найти целые линейки "пушистых" свитеров. Там есть как короткие минималистичные модели, так и крупные, уютные оверсайзы. И хоть выбор огромный, в этом сезоне четко чувствуется любовь к спокойной палитре: беж, сливочные тона, холодный серый, мягкий молочный.
Такие цвета будто усиливают текстуру, дают ей возможность звучать, не затмевая саму вещь. Так что если этой зимой вы ищете что-то, что одновременно согреет и будет выглядеть достаточно "собранно" для городских будней, смело присматривайтесь к свитерам и кардиганам с ворсистым эффектом. В них есть то самое тепло, которое хочется носить с собой, и легкая нотка небрежного шика, добавляющая образу характера.
