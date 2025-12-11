Какие свитера зимой 2025 ищут первыми — шегги возвращаются

Девушка в свитере. Фото: freepik

Вот и наступила зима, когда хочется не столько наряжаться, сколько согреваться. На этот случай может пригодиться пушистый трикотаж шегги — мягкий, теплый и удивительно тактильный свитер.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом свитере больше.

Самый модный свитер этой зимы

Свитер, что легко узнать по пушистой текстуре — ощущение, будто на поверхности ткани кто-то оставил мягкое облачко. Такой эффект появляется благодаря нитям из кашемира, альпаки, мохера или тонкой шерсти, которые мастера слегка расчесывают, открывая волокна. Вещь приобретает мягкость, а образ приятную объемность.

Мягкий свитер. Фото из Instagram

Шегги удачно работает и с офисными шерстяными брюками, и с любимыми джинсами, и с более мягкой кожей. В комплекте с легкой юбкой и высокими сапогами такой трикотаж создает совсем другое, более женственное звучание.

Пушистый свитер с принтом. Фото из Instagram

После подиумов шегги быстро перебрался в масс-маркет. В H&M, COS, Reserved и других брендах можно найти целые линейки "пушистых" свитеров. Там есть как короткие минималистичные модели, так и крупные, уютные оверсайзы. И хоть выбор огромный, в этом сезоне четко чувствуется любовь к спокойной палитре: беж, сливочные тона, холодный серый, мягкий молочный.

Уютный свитер. Фото из Instagram

Такие цвета будто усиливают текстуру, дают ей возможность звучать, не затмевая саму вещь. Так что если этой зимой вы ищете что-то, что одновременно согреет и будет выглядеть достаточно "собранно" для городских будней, смело присматривайтесь к свитерам и кардиганам с ворсистым эффектом. В них есть то самое тепло, которое хочется носить с собой, и легкая нотка небрежного шика, добавляющая образу характера.

