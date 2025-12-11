Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найбажаніші светри зими знову в центрі уваги

Найбажаніші светри зими знову в центрі уваги

Ua en ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 11:14
Які светри взимку 2025 шукають першими — шеггі повертаються
Дівчина в светрі. Фото: freepik

От і настала зима, коли хочеться не стільки вбиратися, скільки зігріватися. На цей випадок може знадобитися пухнастий трикотаж шеггі — мʼякий, теплий і напрочуд тактильний светр.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий светр більше.

Реклама
Читайте також:

Наймодніший светр цієї зими

Светр, який легко впізнати за пухнастою текстурою — на поверхні тканини наче хтось залишив мʼяку хмаринку. Такий ефект з’являється завдяки ниткам із кашеміру, альпаки, мохеру чи тонкої вовни, які майстри злегка розчісують, відкриваючи волокна. Річ набуває лагідності, а образ приємної обʼємності.

Найприємніший на дотик светр
М'який светр. Фото з Instagram

Шеггі вдало працює і з офісними вовняними штанами, і з улюбленими джинсами, і з мʼякшою шкірою. У комплекті з легкою спідницею та високими чоботами такий трикотаж створює зовсім інше, більш жіночне звучання.

Светр, який вдало працює в зимових образах
Пухнастий светр з принтом. Фото з Instagram

Після подіумів шеггі швидко перебрався в мас-маркет. У H&M, COS, Reserved та інших брендах можна знайти цілі лінійки "пухнастих" светрів. Там є як короткі мінімалістичні моделі, так і великі, затишні оверсайзи. І хоч вибір величезний, цього сезону чітко відчувається любов до спокійної палітри: бежі, вершкові тони, холодний сірий, мʼякий молочний.

Светр в трендовому сірому кольорі
Затишний светр. Фото з Instagram

Такі кольори ніби підсилюють текстуру, дають їй можливість звучати, не затьмарюючи саму річ. Тож якщо цієї зими ви шукаєте щось, що одночасно зігріє й матиме достатньо "зібраний" вигляд для міських буднів, сміливо придивляйтеся до светрів і кардиганів з ворсистим ефектом. У них є те саме тепло, яке хочеться носити з собою, і легка нотка недбалого шику, що додає образу характеру.

Раніше ми писали про те, від якого милого светра усі фанатіють цього сезону.

Також ми повідомляли про ефектну модель светра, що додасть вишуканості різним образам.

мода тренди зима речі светр
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації