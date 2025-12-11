Які светри взимку 2025 шукають першими — шеггі повертаються

Дівчина в светрі. Фото: freepik

От і настала зима, коли хочеться не стільки вбиратися, скільки зігріватися. На цей випадок може знадобитися пухнастий трикотаж шеггі — мʼякий, теплий і напрочуд тактильний светр.

Новини.LIVE розповість про цей трендовий светр більше.

Наймодніший светр цієї зими

Светр, який легко впізнати за пухнастою текстурою — на поверхні тканини наче хтось залишив мʼяку хмаринку. Такий ефект з’являється завдяки ниткам із кашеміру, альпаки, мохеру чи тонкої вовни, які майстри злегка розчісують, відкриваючи волокна. Річ набуває лагідності, а образ приємної обʼємності.

М'який светр. Фото з Instagram

Шеггі вдало працює і з офісними вовняними штанами, і з улюбленими джинсами, і з мʼякшою шкірою. У комплекті з легкою спідницею та високими чоботами такий трикотаж створює зовсім інше, більш жіночне звучання.

Пухнастий светр з принтом. Фото з Instagram

Після подіумів шеггі швидко перебрався в мас-маркет. У H&M, COS, Reserved та інших брендах можна знайти цілі лінійки "пухнастих" светрів. Там є як короткі мінімалістичні моделі, так і великі, затишні оверсайзи. І хоч вибір величезний, цього сезону чітко відчувається любов до спокійної палітри: бежі, вершкові тони, холодний сірий, мʼякий молочний.

Затишний светр. Фото з Instagram

Такі кольори ніби підсилюють текстуру, дають їй можливість звучати, не затьмарюючи саму річ. Тож якщо цієї зими ви шукаєте щось, що одночасно зігріє й матиме достатньо "зібраний" вигляд для міських буднів, сміливо придивляйтеся до светрів і кардиганів з ворсистим ефектом. У них є те саме тепло, яке хочеться носити з собою, і легка нотка недбалого шику, що додає образу характеру.

