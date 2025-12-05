Модниці повернули ретро-светри — тренд, який здивував

Дівчина в светрі. Фото: freepik

Повернення до класики стало тихим, але дуже відчутним жестом цього сезону. Осінь-зима 2025–2026 знову тягнеться до теплих, знайомих форм, і на перший план виходить преппі-естетика — та сама, з відсиланням до університетських кампусів, старих бібліотек і в’язаної форми 50-х. Те, що ще кілька років тому видавалося "нудними речами з маминого гардероба", раптом повернуло собі статус модного відкриття.

Відповідною інформаціє поділось видання Vogue.

На подіумах Celine, Burberry, а потім і на вулицях великих міст з’явилися ті самі ретро-светри, які мали б пилитися десь у шафі, але замість цього стали одним із найзатишніших трендів сезону. Дизайнери пояснюють цей інтерес просто: зараз хочеться тепла, зрозумілих форм і невимушеної елегантності, а ретро-трикотаж вміє давати саме це.

Cветри з минулого, що природно вписалися в сучасні образи

Светр із V-подібним вирізом

V-виріз не просто повернувся — він знову став "робочою конячкою" базового гардероба. Раніше він асоціювався з університетською формою та строгими 1990-ми, а тепер із продуманою багатошаровістю. Його легко накинути поверх білої футболки чи сорочки.

Гейлі Бібер та Алекс Консані давно адаптували V-светри під свій стиль: джинси, класичні пальта, мінімалістичні аксесуари — все чудово поєднується між собою.

Светр із V-подібним вирізом. Фото з Instagram

Светр із аргайл-візерунком

Ромбики аргайл — це вже не просто принт, це модна історія. Спершу англійська аристократія у 20-х, потім американські кампуси 80-х, а тепер — сучасні колекції Burberry та Celine.

Светр із аргайл-візерунком. Фото з Instagram

Кардиган

Якщо є річ, яку мода списувала з рахунків десятки разів, — це кардиган. Але він уперто повертається, і зараз переживає, мабуть, найкращий період. Після футуристичних колекцій Miu Miu у 2023 році кардиган знову став головним способом створити затишний, але зібраний образ.

Кардиган. Фото з Instagram

У цьому сезоні їх видно всюди: мінімалістичні моделі для офісу, "бабусині квадрати" для тих, хто любить характер у деталях. Chanel теж не пройшли повз — кардиган там знову звучить як частина жіночої класики.

В’язаний светр із косами

Светр із косами — це теплий плед у формі одягу. Його історія тягнеться з холодних ірландських берегів, де така в’язка мала чисто практичне значення: захищати від вітру та дощу.

Светр із косами. Фото з Instagram

Зараз же ця фактура про затишок, об’єм і відчуття "розслабленої розкоші". У колекціях сезону він з’являється знову й знову, змінюючи кольори й форми, але зберігаючи головне — відчуття справжнього тепла.

