Стильні і доступні образи для кожної на цю зиму — фото

Дівчина у стильному осінньому вбранні. Фото: Freepik

Осінньо-зимовий період — це час для стильних образів, що зігрівають і додають атмосферності. Якщо ви хочете не тільки мати стильний вигляд, а й почуватись комфортно, варто звернути увагу на кілька простих, але стильних аутфітів.

Ідеї образів на осінь-зиму

Джинси, светр та вільне пальто

Безпрограшне поєднання на осінь-зиму — це джинси та пальто. На верх можна обрати приталений лонг, светр чи кофту. Такий образ підійде на кожен день та стане найуніверсальнішим у гардеробі.

Стильний образ з джинсами та пальтом. Фото: Instagram

Джинсова спідниця, водолазка й високі чоботи

Ще один стильний лук на осінь-зиму — поєднання довгої джинсової спідниці з лонгом чи водолазкою. До такого образу пасуватимуть високі чоботи на підборах, наприклад, ковбойки, які стали хітом цього сезону.

Стильний образ з джинсовою спідницею та лонгом. Фото: Instagram

Джинси кльош і шуба

Джинси кльош у ретро-стилі досі залишаються на піку популярності, тож не варто нехтувати ними цього сезону. Аби зробити образ з ними цікавішим, оберіть на верх лонг та шубу. Такий верхній одяг стане акцентом луку та підкреслить витонченість.

Стильний образ з джинсами та шубою. Фото: Instagram

Поєднання бордо та зеленого

Безпрограшна комбінація на осінь-зиму — образ в бордово-зелених відтінках. Такі кольори найвдаліше поєднуються між собою. Глибокі й насичені відтінки додадуть особливого шарму й елегантності.

Стильний образ у зеленому та бордо кольорах. Фото: Instagram

Багатошаровість

Образ з кількома шарами стане найкращим вибором на осінь-зиму. Наприклад, можна поєднати джинси, кофту та шкіряну куртку, а на пояс зав'язати сорочку. Такий лук матиме цікавий й незвичний вигляд.

Стильний багатошаровий образ. Фото: Instagram

Образи на осінь-зиму — це не лише кофта, штани та куртка. Холодна пора року — це саме той період, коли можна сміливо вдатися в експерименти й комбінувати різноманітні текстури, кольори та стилі.

