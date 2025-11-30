Відео
Просто і стильно — п'ять кращих образів на осінь-зиму

Просто і стильно — п'ять кращих образів на осінь-зиму

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:10
Стильні і доступні образи для кожної на цю зиму — фото
Дівчина у стильному осінньому вбранні. Фото: Freepik

Осінньо-зимовий період — це час для стильних образів, що зігрівають і додають атмосферності. Якщо ви хочете не тільки мати стильний вигляд, а й почуватись комфортно, варто звернути увагу на кілька простих, але стильних аутфітів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Ідеї образів на осінь-зиму

Джинси, светр та вільне пальто

Безпрограшне поєднання на осінь-зиму — це джинси та пальто. На верх можна обрати приталений лонг, светр чи кофту. Такий образ підійде на кожен день та стане найуніверсальнішим у гардеробі.

Стильні образи на осінь-зиму
Стильний образ з джинсами та пальтом. Фото: Instagram

Джинсова спідниця, водолазка й високі чоботи

Ще один стильний лук на осінь-зиму — поєднання довгої джинсової спідниці з лонгом чи водолазкою. До такого образу пасуватимуть високі чоботи на підборах, наприклад, ковбойки, які стали хітом цього сезону.

Стильні образи на осінь-зиму
Стильний образ з джинсовою спідницею та лонгом. Фото: Instagram

Джинси кльош і шуба

Джинси кльош у ретро-стилі досі залишаються на піку популярності, тож не варто нехтувати ними цього сезону. Аби зробити образ з ними цікавішим, оберіть на верх лонг та шубу. Такий верхній одяг стане акцентом луку та підкреслить витонченість.

Стильні образи на осінь-зиму
Стильний образ з джинсами та шубою. Фото: Instagram

Поєднання бордо та зеленого

Безпрограшна комбінація на осінь-зиму — образ в бордово-зелених відтінках. Такі кольори найвдаліше поєднуються між собою. Глибокі й насичені відтінки додадуть особливого шарму й елегантності.

Стильні образи на осінь-зиму
Стильний образ у зеленому та бордо кольорах. Фото: Instagram

Багатошаровість

Образ з кількома шарами стане найкращим вибором на осінь-зиму. Наприклад, можна поєднати джинси, кофту та шкіряну куртку, а на пояс зав'язати сорочку. Такий лук матиме цікавий й незвичний вигляд.

Стильні образи на осінь-зиму
Стильний багатошаровий образ. Фото: Instagram

Образи на осінь-зиму — це не лише кофта, штани та куртка. Холодна пора року — це саме той період, коли можна сміливо вдатися в експерименти й комбінувати різноманітні текстури, кольори та стилі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани зараз на піку популярності. Вони стали справжньою альтернативою деніму.

Також ми розповідали про те, що обрати цієї осені замість светра. Це зробить образ цікавішим й трендовішим.

Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
