Стильные и доступные образы для каждой на эту зиму — фото

Девушка в стильном осеннем наряде. Фото: Freepik

Осенне-зимний период — это время для стильных образов, которые согревают и добавляют атмосферности. Если вы хотите не только стильно выглядеть, но и чувствовать себя комфортно, стоит обратить внимание на несколько простых, но стильных аутфитов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Идеи образов на осень-зиму

Джинсы, свитер и свободное пальто

Беспроигрышное сочетание на осень-зиму — это джинсы и пальто. На верх можно выбрать приталенный лонг, свитер или кофту. Такой образ подойдет на каждый день и станет самым универсальным в гардеробе.

Стильный образ с джинсами и пальто. Фото: Instagram

Джинсовая юбка, водолазка и высокие сапоги

Еще один стильный лук на осень-зиму — сочетание длинной джинсовой юбки с лонгом или водолазкой. К такому образу подойдут высокие сапоги на каблуке, например, ковбойки, которые стали хитом этого сезона.

Стильный образ с джинсовой юбкой и лонгом. Фото: Instagram

Джинсы клеш и шуба

Джинсы клеш в ретро-стиле до сих пор остаются на пике популярности, поэтому не стоит пренебрегать ими в этом сезоне. Чтобы сделать образ с ними интереснее, выберите на верх лонг и шубу. Такая верхняя одежда станет акцентом лука и подчеркнет утонченность.

Стильный образ с джинсами и шубой. Фото: Instagram

Сочетание бордо и зеленого

Беспроигрышная комбинация на осень-зиму — образ в бордово-зеленых оттенках. Такие цвета удачно сочетаются между собой. Глубокие и насыщенные оттенки придадут особого шарма и элегантности.

Стильный образ в зеленом и бордо цветах. Фото: Instagram

Многослойность

Образ с несколькими слоями станет лучшим выбором на осень-зиму. Например, можно совместить джинсы, кофту и кожаную куртку, а на пояс завязать рубашку. Такой лук будет выглядеть интересно и необычно.

Стильный многослойный образ. Фото: Instagram

Образы на осень-зиму — это не только кофта, брюки и куртка. Холодное время года — это именно тот период, когда можно смело прибегнуть к экспериментам и комбинировать различные текстуры, цвета и стили.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки сейчас на пике популярности. Они стали настоящей альтернативой дениму.

Также мы рассказывали о том, что выбрать этой осенью вместо свитера. Это сделает образ более интересным и трендовым.