Модницы вернули ретро-свитера — тренд, который удивил

Возвращение к классике стало тихим, но очень ощутимым жестом этого сезона. Осень-зима 2025-2026 снова тянется к теплым, знакомым формам, и на первый план выходит преппи-эстетика — та самая, с отсылкой к университетским кампусам, старым библиотекам и вязаной форме 50-х. То, что еще несколько лет назад казалось "скучными вещами из маминого гардероба", вдруг вернуло себе статус модного открытия.

На подиумах Celine, Burberry, а затем и на улицах крупных городов появились те самые ретро-свитера, которые должны были бы пылиться где-то в шкафу, но вместо этого стали одним из самых уютных трендов сезона. Дизайнеры объясняют этот интерес просто: сейчас хочется тепла, понятных форм и непринужденной элегантности, а ретро-трикотаж умеет давать именно это.

Свитера из прошлого, естественно вписавшиеся в современные образы

Свитер с V-образным вырезом

V-вырез не просто вернулся — он снова стал "рабочей лошадкой" базового гардероба. Раньше он ассоциировался с университетской формой и строгими 1990-ми, а теперь с продуманной многослойностью. Его легко накинуть поверх белой футболки или рубашки.

Хейли Бибер и Алекс Консани давно адаптировали V-свитера под свой стиль: джинсы, классические пальто, минималистичные аксессуары — все отлично сочетается между собой.

Свитер с V-образным вырезом. Фото из Instagram

Свитер с аргайл-узором

Ромбики аргайл — это уже не просто принт, это модная история. Сначала английская аристократия в 20-х, затем американские кампусы 80-х, а теперь — современные коллекции Burberry и Celine.

Свитер с аргайл-узором. Фото из Instagram

Кардиган

Если есть вещь, которую мода списывала со счетов десятки раз, — это кардиган. Но он упорно возвращается, и сейчас переживает, пожалуй, лучший период. После футуристических коллекций Miu Miu в 2023 году кардиган снова стал главным способом создать уютный, но собранный образ.

Кардиган. Фото из Instagram

В этом сезоне они видны повсюду: минималистичные модели для офиса, "бабушкины квадраты" для тех, кто любит характер в деталях. Chanel тоже не прошли мимо — кардиган там снова звучит как часть женской классики.

Вязаный свитер с косами

Свитер с косами — это теплый плед в форме одежды. Его история тянется с холодных ирландских берегов, где такая вязка имела чисто практическое значение: защищать от ветра и дождя.

Свитер с косами. Фото из Instagram

Сейчас же эта фактура об уюте, объеме и ощущении "расслабленной роскоши". В коллекциях сезона он появляется снова и снова, меняя цвета и формы, но сохраняя главное — ощущение настоящего тепла.

