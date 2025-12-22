Новий базовий светр цього сезону — він раптово зʼявився всюди

Дівчина в трендовому светрі. Фото: скриншот/TikTok

Светр з короткою блискавкою, або quarter-zip, став несподіваним фаворитом сезону. Він з'являється скрізь — від TikTok до подіумів, і це не випадковість.

В TikTok поділилися образами з трендовими светрами на цю пору року.

Який светр раптом скрізь

Цей светр спрацював, бо людям набридло вибирати між спортивним худі та класичним светром. Він має зібраний, але не офіційний вигляд.

У соцмережах його підхопили прихильники препі-стилю та естетики впорядкованого життя. Знаєте ці акаунти, де все розкладено по поличках, ранкова кава в правильній чашці, а гардероб складається з десяти речей, які комбінуються між собою? Ось саме там quarter-zip і оселився.

Дизайнери теж помітили запит. У колекціях Pre-Fall та весна-літо 2026 з'явилося багато класичних силуетів, але в легшій версії. Quarter-zip вписався туди органічно — як річ, яка працює і в місті, і в офісі, і просто для себе.

Кому це взагалі підходить

Тут немає підводних каменів. Светр з короткою блискавкою не прив'язаний до типу фігури чи віку. Його можна носити повністю застібнутим — виходить більш формально. Можна розстебнути — стає розслабленіше. Ця деталь дає свободу маневру, не змушуючи щось додатково придумувати.

Трендовий светр. Фото з Instagram

Його носять як чоловіки, так і жінки. Не потребує складної стилізації та легко вливається в базовий гардероб.

З чим носити цей светр

Найпростіше — з прямими джинсами. Працює безвідмовно. Якщо хочете щось ще, беріть класичні штани або вовняні брюки.

Quarter-zip. Фото з Instagram

Quarter-zip також любить шари. Під нього йде сорочка, тонкий гольф, базова футболка. Зверху можна накинути пальто, тренч або куртку. Взуття теж краще обирати лаконічне: лофери, дербі, прості кросівки, черевики без декору.

