Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Щось між худі й класикою — який светр захопив моду

Щось між худі й класикою — який светр захопив моду

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:34
Новий базовий светр цього сезону — він раптово зʼявився всюди
Дівчина в трендовому светрі. Фото: скриншот/TikTok

Светр з короткою блискавкою, або quarter-zip, став несподіваним фаворитом сезону. Він з'являється скрізь — від TikTok до подіумів, і це не випадковість.

В TikTok поділилися образами з трендовими светрами на цю пору року.

Реклама
Читайте також:

Який светр раптом скрізь

Цей светр спрацював, бо людям набридло вибирати між спортивним худі та класичним светром. Він має зібраний, але не офіційний вигляд.

У соцмережах його підхопили прихильники препі-стилю та естетики впорядкованого життя. Знаєте ці акаунти, де все розкладено по поличках, ранкова кава в правильній чашці, а гардероб складається з десяти речей, які комбінуються між собою? Ось саме там quarter-zip і оселився.

Дизайнери теж помітили запит. У колекціях Pre-Fall та весна-літо 2026 з'явилося багато класичних силуетів, але в легшій версії. Quarter-zip вписався туди органічно — як річ, яка працює і в місті, і в офісі, і просто для себе.

Кому це взагалі підходить

Тут немає підводних каменів. Светр з короткою блискавкою не прив'язаний до типу фігури чи віку. Його можна носити повністю застібнутим — виходить більш формально. Можна розстебнути — стає розслабленіше. Ця деталь дає свободу маневру, не змушуючи щось додатково придумувати.

Наймодніший светр цієї зими
Трендовий светр. Фото з Instagram

Його носять як чоловіки, так і жінки. Не потребує складної стилізації та легко вливається в базовий гардероб.

З чим носити цей светр

Найпростіше — з прямими джинсами. Працює безвідмовно. Якщо хочете щось ще, беріть класичні штани або вовняні брюки.

Який светр в образі працює безвідмовно
Quarter-zip. Фото з Instagram

Quarter-zip також любить шари. Під нього йде сорочка, тонкий гольф, базова футболка. Зверху можна накинути пальто, тренч або куртку. Взуття теж краще обирати лаконічне: лофери, дербі, прості кросівки, черевики без декору.

Раніше ми писали про те, на які моделі светрів радить звернути особливу увагу Андре Тан. Точно є з чого обрати.

Також ми повідомляли, який светр має дуже затишний, і зокрема милий вигляд взимку.

мода тренди стиль светр 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації