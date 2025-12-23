Видео
2 нестандартных способа носить базовый свитер ежедневно

Дата публикации 23 декабря 2025 10:26
Базовый свитер в гардеробе — 2 способа носить его по-новому
Девушка в свитере. Фото: freepik

Свитер — это база зимнего гардероба, но носить его однообразно быстро надоедает. Есть два способа изменить его вид без лишних усилий: нужна лишь декоративная заколка и несколько минут времени.

Об этом рассказала стилист Valeria Leskina в TikTok.

Способ первый

Возьмите свитер и соберите ткань спереди в небольшую складку — где-то на уровне талии или чуть выше. Закрепите ее декоративной булавкой. Все, готово.

Этот прием делает две вещи одновременно. Во-первых, он добавляет объема там, где обычно свитер просто висит. Во-вторых, он корректирует силуэт: если свитер слишком свободный или оверсайз, складка собирает лишнюю ткань и делает образ более собранным.

Светр можна зробити унікальним
Первый способ стилизации свитера. Скриншот из TikTok

Можно пойти дальше и продеть через складку декоративную бусину или тонкую цепь. 

Способ второй

Здесь нужны две маленькие булавки и длинные бусы. Булавки закрепляются в двух местах: одна в области плеча, вторая — возле бокового шва, чуть ниже. Бусы продеваются через обе булавки, создавая диагональную линию от плеча к боку.

Як оновити старий светр
Второй способ стилизации свитера. Скриншот с TikTok

Это не просто украшение, а настоящее изменение формы свитера. Бусы создают новую линию, которая делит свитер на две части и делает силуэт менее монолитным. Их лучше выбирать средней толщины, чтобы не перегружать образ. Цвет может быть контрастным или в тон свитера, в зависимости от того, насколько ярким вы хотите сделать акцент.

Оба способа работают с любым свитером — от тонкого трикотажа до крупной вязки. Единственное условие, чтобы ткань была достаточно плотной и хорошо держала булавку, а не растягивалась под весом украшений.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
