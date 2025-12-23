Модные ошибки из 2010-х — обувь, которую не стоит реанимировать

4 тренда обуви 2010-х, которые лучше оставить в прошлом
Мода любит повторяться, но не все, что когда-то было популярным, заслуживает возвращения. Некоторые вещи из 2010-х, в том числе обувь, лучше оставить в прошлом, даже если они когда-то казались культовыми.
В Vogue отобрали обувь, которую точно не стоит вытаскивать из шкафа.
4 пары обуви из прошлого
Кроссовки adidas Superstar
Еще год назад улицы и соцсети заполонили споры о том, вернется ли на подиумы adidas Samba. Пока мир выбирал между узкими и массивными кроссовками, adidas Superstar оставались без внимания. Да, они могут появиться в новых коллекциях, но повторение этого силуэта вряд ли принесет что-то интересное.
Ботильоны на шнуровке и каблуке
В 2012 году их трудно было не заметить: высокий каблук, платформа, шнуровка — считалось, что это сочетание стиля и удобства. Сегодня подобные модели вдохновлены классикой, но с более коротким каблуком и менее экстравагантным дизайном. Поэтому стилисты считают, что возвращать их целиком не стоит.
Высокие угги на шнуровке
Классические угги всегда появлялись зимой, но теперь они стали более приземленные и с более коротким верхом. Возможно, когда действительно холодно и метель, кто-то и обратится к старым коробкам, но это скорее фантазия, чем реальная потребность.
Босоножки-"гладиаторы" на каблуке
Плоские "гладиаторы" еще встречаются летом, но высокие на каблуке давно покинули модные полки.
Их возвращение точно не стоит ожидания.
Ранее мы писали о том, какие удобные сапоги на эту зиму выбрала себе Даша Квиткова.
Также мы сообщали, какую обувь в этом сезоне модницы явно недооценивают.
Читайте Новини.LIVE!