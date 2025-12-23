Модные ошибки из 2010-х — обувь, которую не стоит реанимировать

Обувь на шнуровке. Фото: freepik

Мода любит повторяться, но не все, что когда-то было популярным, заслуживает возвращения. Некоторые вещи из 2010-х, в том числе обувь, лучше оставить в прошлом, даже если они когда-то казались культовыми.

В Vogue отобрали обувь, которую точно не стоит вытаскивать из шкафа.

4 пары обуви из прошлого

Кроссовки adidas Superstar

Еще год назад улицы и соцсети заполонили споры о том, вернется ли на подиумы adidas Samba. Пока мир выбирал между узкими и массивными кроссовками, adidas Superstar оставались без внимания. Да, они могут появиться в новых коллекциях, но повторение этого силуэта вряд ли принесет что-то интересное.

Adidas Superstar. Фото из Instagram

Ботильоны на шнуровке и каблуке

В 2012 году их трудно было не заметить: высокий каблук, платформа, шнуровка — считалось, что это сочетание стиля и удобства. Сегодня подобные модели вдохновлены классикой, но с более коротким каблуком и менее экстравагантным дизайном. Поэтому стилисты считают, что возвращать их целиком не стоит.

Ботильоны на шнуровке. Фото из Instagram

Высокие угги на шнуровке

Классические угги всегда появлялись зимой, но теперь они стали более приземленные и с более коротким верхом. Возможно, когда действительно холодно и метель, кто-то и обратится к старым коробкам, но это скорее фантазия, чем реальная потребность.

Высокие угги. Фото из Instagram

Босоножки-"гладиаторы" на каблуке

Плоские "гладиаторы" еще встречаются летом, но высокие на каблуке давно покинули модные полки.

Босоножки-"гладиаторы". Фото из Instagram

Их возвращение точно не стоит ожидания.

