4 тренда обуви 2010-х, которые лучше оставить в прошлом

Дата публикации 23 декабря 2025 18:23
Модные ошибки из 2010-х — обувь, которую не стоит реанимировать
Обувь на шнуровке. Фото: freepik

Мода любит повторяться, но не все, что когда-то было популярным, заслуживает возвращения. Некоторые вещи из 2010-х, в том числе обувь, лучше оставить в прошлом, даже если они когда-то казались культовыми.

В Vogue отобрали обувь, которую точно не стоит вытаскивать из шкафа.

4 пары обуви из прошлого

Кроссовки adidas Superstar

Еще год назад улицы и соцсети заполонили споры о том, вернется ли на подиумы adidas Samba. Пока мир выбирал между узкими и массивными кроссовками, adidas Superstar оставались без внимания. Да, они могут появиться в новых коллекциях, но повторение этого силуэта вряд ли принесет что-то интересное.

4 тренда обуви 2010-х, которые лучше оставить в прошлом - фото 1
Adidas Superstar. Фото из Instagram

Ботильоны на шнуровке и каблуке

В 2012 году их трудно было не заметить: высокий каблук, платформа, шнуровка — считалось, что это сочетание стиля и удобства. Сегодня подобные модели вдохновлены классикой, но с более коротким каблуком и менее экстравагантным дизайном. Поэтому стилисты считают, что возвращать их целиком не стоит.

4 тренда обуви 2010-х, которые лучше оставить в прошлом - фото 2
Ботильоны на шнуровке. Фото из Instagram

Высокие угги на шнуровке

Классические угги всегда появлялись зимой, но теперь они стали более приземленные и с более коротким верхом. Возможно, когда действительно холодно и метель, кто-то и обратится к старым коробкам, но это скорее фантазия, чем реальная потребность.

4 тренда обуви 2010-х, которые лучше оставить в прошлом - фото 3
Высокие угги. Фото из Instagram

Босоножки-"гладиаторы" на каблуке

Плоские "гладиаторы" еще встречаются летом, но высокие на каблуке давно покинули модные полки.

Босоніжки, від яких варто відмовитись у 2026 році
Босоножки-"гладиаторы". Фото из Instagram

Их возвращение точно не стоит ожидания.

мода обувь стиль женская обувь антитренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
