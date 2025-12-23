Модні помилки з 2010-х — взуття, яке не варто реанімувати

Взуття на шнурівці. Фото: freepik

Мода любить повторюватися, але не все, що колись було популярним, заслуговує на повернення. Деякі речі з 2010-х, зокрема взуття, краще залишити в минулому, навіть якщо вони колись здавалися культовими.

У Vogue відібрали взуття, яке точно не варто витягувати з шафи.

4 пари взуття з минулого

Кросівки adidas Superstar

Ще рік тому вулиці й соцмережі заполонили суперечки про те, чи повернеться на подіуми adidas Samba. Поки світ обирав між вузькими й масивними кросівками, adidas Superstar залишалися поза увагою. Так, вони можуть з’явитися в нових колекціях, але повторення цього силуету навряд принесе щось цікаве.

Adidas Superstar. Фото з Instagram

Ботильйони на шнурівці та підборах

У 2012 році їх важко було не помітити: високий каблук, платформа, шнурівка — вважалося, що це поєднання стилю та зручності. Сьогодні подібні моделінатхненні класикою, але з коротшими підборами й менш екстравагантним дизайном. Тому стилісти вважають, що повертати їх цілком не варто.

Ботильйони на шнурівці. Фото з Instagram

Високі уггі

Класичні уггі завжди з’являлися зимою, але тепер вони стали більш приземлені й з коротшим верхом. Можливо, коли справді холодно й заметіль, хтось і звернеться до старих коробок, але це радше фантазія, ніж реальна потреба.

Високі уггі. Фото з Instagram

Босоніжки-"гладіатори" на підборах

Плоскі "гладіатори" ще зустрічаються влітку, але високі на підборах давно залишили модні полиці.

Босоніжки-"гладіатори". Фото з Instagram

Їхнє повернення точно не варте очікування.

