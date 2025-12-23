Відео
4 тренди взуття 2010-х, що краще залишити в минулому

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 18:23
Модні помилки з 2010-х — взуття, яке не варто реанімувати
Взуття на шнурівці. Фото: freepik

Мода любить повторюватися, але не все, що колись було популярним, заслуговує на повернення. Деякі речі з 2010-х, зокрема взуття, краще залишити в минулому, навіть якщо вони колись здавалися культовими.

У Vogue відібрали взуття, яке точно не варто витягувати з шафи.

Читайте також:

4 пари взуття з минулого

Кросівки adidas Superstar

Ще рік тому вулиці й соцмережі заполонили суперечки про те, чи повернеться на подіуми adidas Samba. Поки світ обирав між вузькими й масивними кросівками, adidas Superstar залишалися поза увагою. Так, вони можуть з’явитися в нових колекціях, але повторення цього силуету навряд принесе щось цікаве.

4 тренди взуття 2010-х, що краще залишити в минулому - фото 1
Adidas Superstar. Фото з Instagram

Ботильйони на шнурівці та підборах

У 2012 році їх важко було не помітити: високий каблук, платформа, шнурівка — вважалося, що це поєднання стилю та зручності. Сьогодні подібні моделінатхненні класикою, але з коротшими підборами й менш екстравагантним дизайном. Тому стилісти вважають, що повертати їх цілком не варто.

4 тренди взуття 2010-х, що краще залишити в минулому - фото 2
Ботильйони на шнурівці. Фото з Instagram

Високі уггі

Класичні уггі завжди з’являлися зимою, але тепер вони стали більш приземлені й з коротшим верхом. Можливо, коли справді холодно й заметіль, хтось і звернеться до старих коробок, але це радше фантазія, ніж реальна потреба.

4 тренди взуття 2010-х, що краще залишити в минулому - фото 3
Високі уггі. Фото з Instagram

Босоніжки-"гладіатори" на підборах

Плоскі "гладіатори" ще зустрічаються влітку, але високі на підборах давно залишили модні полиці.

Босоніжки, від яких варто відмовитись у 2026 році
Босоніжки-"гладіатори". Фото з Instagram

Їхнє повернення точно не варте очікування.

Раніше ми писали про те, які зручні чоботи на цю зиму обрала собі Даша Квіткова. 

Також ми повідомляли, яке взуття цього сезону модниці явно недооцінюють.

мода взуття стиль жіноче взуття антитренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
