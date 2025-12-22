Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Головна Мода Даша Квіткова показала, які трендові чоботи носити у 2026

Даша Квіткова показала, які трендові чоботи носити у 2026

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:41
Чоботи на зиму Даші Квіткової — з чим створювати модні образи
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова опублікувала фото у зимовому образі, де головну роль грають світлі дутики. Це той випадок, коли комфорт не конфліктує зі стилем.

Новим образом Квіткова поділилась в Instagram.

Читайте також:

На нових фото вона сидить на дерев'яній лавці в об'ємній куртці м'ятного кольору, чорних широких штанах і світлих дутиках. Образ простий, але збалансований.

Цей лук не постановочний кадр для інстаграму, а реальний вихід на тренування до "Танців з зірками". Саме тому тут немає зайвих деталей або речей. Все працює на функціональність та комфорт.

Функціональний і стильний образ Квіткової
Образ Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

Чому дутики цього сезону в тренді

Дутики мають репутацію взуття, яке робить ноги візуально важчими. Але Даша показала, як цього уникнути: широкі штани компенсують об'єм взуття, а світлий колір дутиків не створює різкого контрасту з загальним образом.

Даша Квіткова показала, які трендові чоботи носити у 2026 - фото 2
Дутики, які носить Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Якби вона обрала вузькі джинси або легінси, дутики в цьому образі мали б недоречний вигляд.

З чим ще це працює

Як ви зрозуміли, дутики варто носити з джинсами — як із звуженими, так і з прямими. До легінсів чи лосин краще додавати щось об'ємне зверху: оверсайз светр, худі або подовжену куртку.

Спідниці теж працюють, але тут є нюанс: коротка спідниця з легінсами має логічніший вигляд, ніж міді. З сукнями дутики поєднуються, якщо сукня не облягає і не створює різкого переходу від вузького до об'ємного.

Раніше ми писали про те, яке нестандартне взуття носять цієї зими. Воно в першу чергу про комфорт.

Також ми повідомляли, яку модель взуття можна назвати базою зимового гардероба у 2026 році.

мода знаменитості Даша Квіткова тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
