Чоботи на зиму Даші Квіткової — з чим створювати модні образи

Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова опублікувала фото у зимовому образі, де головну роль грають світлі дутики. Це той випадок, коли комфорт не конфліктує зі стилем.

Новим образом Квіткова поділилась в Instagram.

На нових фото вона сидить на дерев'яній лавці в об'ємній куртці м'ятного кольору, чорних широких штанах і світлих дутиках. Образ простий, але збалансований.

Цей лук не постановочний кадр для інстаграму, а реальний вихід на тренування до "Танців з зірками". Саме тому тут немає зайвих деталей або речей. Все працює на функціональність та комфорт.

Образ Квіткової. Фото: Instagram/kvittkova

Чому дутики цього сезону в тренді

Дутики мають репутацію взуття, яке робить ноги візуально важчими. Але Даша показала, як цього уникнути: широкі штани компенсують об'єм взуття, а світлий колір дутиків не створює різкого контрасту з загальним образом.

Дутики, які носить Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Якби вона обрала вузькі джинси або легінси, дутики в цьому образі мали б недоречний вигляд.

З чим ще це працює

Як ви зрозуміли, дутики варто носити з джинсами — як із звуженими, так і з прямими. До легінсів чи лосин краще додавати щось об'ємне зверху: оверсайз светр, худі або подовжену куртку.

Спідниці теж працюють, але тут є нюанс: коротка спідниця з легінсами має логічніший вигляд, ніж міді. З сукнями дутики поєднуються, якщо сукня не облягає і не створює різкого переходу від вузького до об'ємного.

