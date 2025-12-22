Сапоги на зиму Даши Квитковой — с чем создавать модные образы

Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Украинский инфлюенсер Даша Квиткова опубликовала фото в зимнем образе, где главную роль играют светлые дутики. Это тот случай, когда комфорт не конфликтует со стилем.

Новым образом Квиткова поделилась в Instagram.

На новых фото она сидит на деревянной скамейке в объемной куртке мятного цвета, черных широких брюках и светлых дутиках. Образ простой, но сбалансированный.

Этот лук не постановочный кадр для инстаграма, а реальный выход на тренировку к "Танцам со звездами". Именно поэтому здесь нет лишних деталей или вещей. Все работает на функциональность и комфорт.

Образ Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

Почему дутики в этом сезоне в тренде

Дутики имеют репутацию обуви, которая делает ноги визуально тяжелее. Но Даша показала, как этого избежать: широкие брюки компенсируют объем обуви, а светлый цвет дутиков не создает резкого контраста с общим образом.

Дутики, которые носит Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Если бы она выбрала узкие джинсы или леггинсы, дутики в этом образе смотрелись бы неуместно.

С чем еще это работает

Как вы поняли, дутики стоит носить с джинсами — как с зауженными, так и с прямыми. К леггинсам или лосинам лучше добавлять что-то объемное сверху: оверсайз свитер, худи или удлиненную куртку.

Юбки тоже работают, но тут есть нюанс: короткая юбка с леггинсами выглядит логичнее, чем миди. С платьями дутики сочетаются, если платье не облегает и не создает резкого перехода от узкого к объемному.

Ранее мы писали о том, какую нестандартную обувь носят этой зимой. Она в первую очередь о комфорте.

Также мы сообщали, какую модель обуви можно назвать базой зимнего гардероба в 2026 году.