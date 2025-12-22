Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Даша Квиткова показала, какие трендовые сапоги носить в 2026 году

Даша Квиткова показала, какие трендовые сапоги носить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 13:41
Сапоги на зиму Даши Квитковой — с чем создавать модные образы
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Украинский инфлюенсер Даша Квиткова опубликовала фото в зимнем образе, где главную роль играют светлые дутики. Это тот случай, когда комфорт не конфликтует со стилем.

Новым образом Квиткова поделилась в Instagram.

Реклама
Читайте также:

На новых фото она сидит на деревянной скамейке в объемной куртке мятного цвета, черных широких брюках и светлых дутиках. Образ простой, но сбалансированный.

Этот лук не постановочный кадр для инстаграма, а реальный выход на тренировку к "Танцам со звездами". Именно поэтому здесь нет лишних деталей или вещей. Все работает на функциональность и комфорт.

Функціональний і стильний образ Квіткової
Образ Квитковой. Фото: Instagram/kvittkova

Почему дутики в этом сезоне в тренде

Дутики имеют репутацию обуви, которая делает ноги визуально тяжелее. Но Даша показала, как этого избежать: широкие брюки компенсируют объем обуви, а светлый цвет дутиков не создает резкого контраста с общим образом.

Даша Квиткова показала, какие трендовые сапоги носить в 2026 году - фото 2
Дутики, которые носит Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Если бы она выбрала узкие джинсы или леггинсы, дутики в этом образе смотрелись бы неуместно.

С чем еще это работает

Как вы поняли, дутики стоит носить с джинсами — как с зауженными, так и с прямыми. К леггинсам или лосинам лучше добавлять что-то объемное сверху: оверсайз свитер, худи или удлиненную куртку.

Юбки тоже работают, но тут есть нюанс: короткая юбка с леггинсами выглядит логичнее, чем миди. С платьями дутики сочетаются, если платье не облегает и не создает резкого перехода от узкого к объемному.

Ранее мы писали о том, какую нестандартную обувь носят этой зимой. Она в первую очередь о комфорте.

Также мы сообщали, какую модель обуви можно назвать базой зимнего гардероба в 2026 году.

мода знаменитости Даша Квиткова тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации