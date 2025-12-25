Відео
Головна Мода Акценти, що додадуть стилю — головні тренди зими 2026

Акценти, що додадуть стилю — головні тренди зими 2026

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:00
Що буде стильним цієї зими — 5 акцентів в одязі, що варті уваги
Дівчина у шубі зі штучного хутра. Фото: Freepik

Цієї зими в тренді — поєднання стилю та практичності. Дизайнери відзначають кілька акцентів, що будуть на піку популярності у 2026 році.

Підбірку головних трендів зими-2026 опублікували на сторінці FAMO в Instagram.

Читайте також:

Головні тренди цієї зими

Штучне хутро

Шуби, шарфи чи навіть сумки зі штучним хутром цієї зими будуть на піку популярності. Такий матеріал не тільки додаватиме стилю, а й зігріватиме. Вдалим вибором також буде взуття зі штучним хутром.

Головні тренди зими 2026
Шуба зі штучного хутра. Фото: Instagram

Принт "аргайл"

Класичні ромби — принт, що на піку популярності цієї зими. Светри, спідниці чи кофти з таким візерунком будуть атмосферними. Вони додаватимуть образу виразності.

Головні тренди зими 2026
Кофта у трендовому принті. Фото: Instagram

Шкіряні рукавички

Здавалося, що мода на такий аксесуар пройшла, але у 2026 році шкіряні рукавички знову будуть на піку популярності. Вони додадуть образу елегантності та будуть практичними в морозну погоду.

Головні тренди зими 2026
Шкіряні рукавички. Фото: Instagram

Високі чоботи

Ще один хіт цієї зими — високе взуття. Такі чоботи пасуватимуть під спідниці, сукні, джинси чи легінси. Вони універсальні та ефектні.

Головні тренди зими 2026
Високі чоботи. Фото: Instagram

Капор

Неочікуваним хітом цієї зими став капор. Такий головний убір підкорює своєю практичністю. На холодну пору року — мастхев.

Головні тренди зими 2026
Капор. Фото: Instagram

Ці тренди будуть популярними взимку-2026. До того ж вони вдало поєднуватимуться між собою. Наприклад, комбінація зі светра у принті "аргайл", високих чобіт, джинсів та шуби зі штучного хутра буде безпрограшною. Так само до такого образу пасуватимуть шкіряні рукавички та капор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які светри варто обрати на цю зиму. П'ять варіантів, що підійдуть до усього.

Також ми розповідали про те, які джинси стали культовими. Ці фасони не виходять з моди роками.

мода тренди зима стиль трендові образи
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
