Що буде стильним цієї зими — 5 акцентів в одязі, що варті уваги

Дівчина у шубі зі штучного хутра. Фото: Freepik

Цієї зими в тренді — поєднання стилю та практичності. Дизайнери відзначають кілька акцентів, що будуть на піку популярності у 2026 році.

Підбірку головних трендів зими-2026 опублікували на сторінці FAMO в Instagram.

Головні тренди цієї зими

Штучне хутро

Шуби, шарфи чи навіть сумки зі штучним хутром цієї зими будуть на піку популярності. Такий матеріал не тільки додаватиме стилю, а й зігріватиме. Вдалим вибором також буде взуття зі штучним хутром.

Шуба зі штучного хутра. Фото: Instagram

Принт "аргайл"

Класичні ромби — принт, що на піку популярності цієї зими. Светри, спідниці чи кофти з таким візерунком будуть атмосферними. Вони додаватимуть образу виразності.

Кофта у трендовому принті. Фото: Instagram

Шкіряні рукавички

Здавалося, що мода на такий аксесуар пройшла, але у 2026 році шкіряні рукавички знову будуть на піку популярності. Вони додадуть образу елегантності та будуть практичними в морозну погоду.

Шкіряні рукавички. Фото: Instagram

Високі чоботи

Ще один хіт цієї зими — високе взуття. Такі чоботи пасуватимуть під спідниці, сукні, джинси чи легінси. Вони універсальні та ефектні.

Високі чоботи. Фото: Instagram

Капор

Неочікуваним хітом цієї зими став капор. Такий головний убір підкорює своєю практичністю. На холодну пору року — мастхев.

Капор. Фото: Instagram

Ці тренди будуть популярними взимку-2026. До того ж вони вдало поєднуватимуться між собою. Наприклад, комбінація зі светра у принті "аргайл", високих чобіт, джинсів та шуби зі штучного хутра буде безпрограшною. Так само до такого образу пасуватимуть шкіряні рукавички та капор.

