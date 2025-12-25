Що буде стильним цієї зими — 5 акцентів в одязі, що варті уваги

Акценти, що додадуть стилю — головні тренди зими 2026
Цієї зими в тренді — поєднання стилю та практичності. Дизайнери відзначають кілька акцентів, що будуть на піку популярності у 2026 році.
Підбірку головних трендів зими-2026 опублікували на сторінці FAMO в Instagram.
Головні тренди цієї зими
Штучне хутро
Шуби, шарфи чи навіть сумки зі штучним хутром цієї зими будуть на піку популярності. Такий матеріал не тільки додаватиме стилю, а й зігріватиме. Вдалим вибором також буде взуття зі штучним хутром.
Принт "аргайл"
Класичні ромби — принт, що на піку популярності цієї зими. Светри, спідниці чи кофти з таким візерунком будуть атмосферними. Вони додаватимуть образу виразності.
Шкіряні рукавички
Здавалося, що мода на такий аксесуар пройшла, але у 2026 році шкіряні рукавички знову будуть на піку популярності. Вони додадуть образу елегантності та будуть практичними в морозну погоду.
Високі чоботи
Ще один хіт цієї зими — високе взуття. Такі чоботи пасуватимуть під спідниці, сукні, джинси чи легінси. Вони універсальні та ефектні.
Капор
Неочікуваним хітом цієї зими став капор. Такий головний убір підкорює своєю практичністю. На холодну пору року — мастхев.
Ці тренди будуть популярними взимку-2026. До того ж вони вдало поєднуватимуться між собою. Наприклад, комбінація зі светра у принті "аргайл", високих чобіт, джинсів та шуби зі штучного хутра буде безпрограшною. Так само до такого образу пасуватимуть шкіряні рукавички та капор.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які светри варто обрати на цю зиму. П'ять варіантів, що підійдуть до усього.
Також ми розповідали про те, які джинси стали культовими. Ці фасони не виходять з моди роками.
Читайте Новини.LIVE!