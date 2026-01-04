Зимние образы, что добавляют лишних килограммов — предостережение стилиста

Эффектная женщина. Фото: freepik

Зима — время теплых образов, но даже стильная одежда может нарушить пропорции фигуры. Ведь ключ к удачному зимнему образу — продуманные пропорции, вертикали и баланс объемов.

Стилист Юлия под ником jullztyle рассказала в своем Instagram, какие ошибки в сочетании силуэтов и объемов делают образ неудачным и как их избежать.

Реклама

Читайте также:

Как не испортить одеждой свою фигуру

Контрастные горизонтали

Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерные контрасты по горизонтали. Например, темные ботильоны со светлыми колготками и темной юбкой миди "режут" силуэт и делают фигуру более массивной.

Юлия советует выбирать однотонные комбинации и создавать единую вертикаль: темные колготки или высокие сапоги, которые заходят под юбку. Альтернатива для светлых платьев — сапоги с принтом, которые уменьшают резкий контраст.

Длина верхней одежды

Еще одна ошибка — неудачные сочетания длины. Пальто, заканчивающееся на самой широкой части бедер, или юбка, которая выглядывает из-под пальто, нарушают пропорции.

Решение — либо удлиненная верхняя одежда, которая перекрывает юбку, либо укороченное пальто, заканчивающееся выше или ниже критической горизонтали. Самые удобные варианты — пальто-жакет или макси-длина.

Баланс объемов

Сочетание большого пуховика с брюками палаццо делает образ тяжелым. Эксперт советует либо пуховики умеренного объема, либо модели с кулиской на талии, либо сочетать объемный верх с прямыми брюками. Обувь тоже важна — аккуратные модели уравновешивают пропорции.



Несмотря на тренд на оверсайз, сейчас все больше женщин выбирают более женственные силуэты. Если выбираете wide-leg, сочетайте их с пальто с кулиской или четко очерченной талией.

Ранее мы писали о том, что джинсы с низкой талией неожиданно вернулись в моду.

Также мы сообщали, какие вещи будут популярными в 2026 году благодаря трендам из Парижа.