Зимние образы, что добавляют лишних килограммов — предостережение стилиста

Главные ошибки в зимнем гардеробе, которые портят фигуру
Зима — время теплых образов, но даже стильная одежда может нарушить пропорции фигуры. Ведь ключ к удачному зимнему образу — продуманные пропорции, вертикали и баланс объемов.
Стилист Юлия под ником jullztyle рассказала в своем Instagram, какие ошибки в сочетании силуэтов и объемов делают образ неудачным и как их избежать.
Как не испортить одеждой свою фигуру
Контрастные горизонтали
Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерные контрасты по горизонтали. Например, темные ботильоны со светлыми колготками и темной юбкой миди "режут" силуэт и делают фигуру более массивной.
Юлия советует выбирать однотонные комбинации и создавать единую вертикаль: темные колготки или высокие сапоги, которые заходят под юбку. Альтернатива для светлых платьев — сапоги с принтом, которые уменьшают резкий контраст.
Длина верхней одежды
Еще одна ошибка — неудачные сочетания длины. Пальто, заканчивающееся на самой широкой части бедер, или юбка, которая выглядывает из-под пальто, нарушают пропорции.
Решение — либо удлиненная верхняя одежда, которая перекрывает юбку, либо укороченное пальто, заканчивающееся выше или ниже критической горизонтали. Самые удобные варианты — пальто-жакет или макси-длина.
Баланс объемов
Сочетание большого пуховика с брюками палаццо делает образ тяжелым. Эксперт советует либо пуховики умеренного объема, либо модели с кулиской на талии, либо сочетать объемный верх с прямыми брюками. Обувь тоже важна — аккуратные модели уравновешивают пропорции.
Несмотря на тренд на оверсайз, сейчас все больше женщин выбирают более женственные силуэты. Если выбираете wide-leg, сочетайте их с пальто с кулиской или четко очерченной талией.
