Вкорочений тренч: наймодніший верхній одяг цієї весни

Дівчина в тренчі. Фото: freepik

З настанням теплої пори на передній план виходить один із найулюбленіших предметів гардероба — тренч. Він давно перестав бути лише класикою: ще вчора бежевий міді-тренч здавався обов’язковим, а сьогодні на модних вулицях все частіше зустрічаються вкорочені варіанти.

Новини.LIVE розповість, чому тренч — це ідеальний вибір на весну.

Наймоднішний верхній одяг цієї весни

Попри все, тренч залишається універсальним і практичним, легко вписуючись у будь-який образ. Цього сезону дизайнери активно експериментують з формами, кольорами та деталями. У колекціях з’явилися моделі нейтральних відтінків: молочні й світло-бежеві тренчі вільного крою, чорні з акцентом на талії або з опущеним поясом. Такі речі залишаються базою гардероба, яка легко комбінується з будь-яким низом.

Але є й сміливіші рішення. Ультракороткі тренчі тепер поєднують із прямими спідницями, яскраві моделі з клітинкою роблять образ помітним, а деконструйовані тренчі трансформуються з максі в міні, додаючи драматизму та гри зі стилем.

Що стосується поєднань, тут немає жодних обмежень.

Для простого образу достатньо поєднати тренч із джинсами прямого крою.

Для офісу під тренч краще підійдуть спідниці-олівці.

Для прогулянки зверніть увагу на багатошарові або напівпрозорі моделі низу.

Загалом, ніколи не варто боятися експериментувати.

І, звісно, українські колекції теж не відстають: тут можна знайти тренчі на будь-який смак і бюджет — від простих і лаконічних до більш помітних і яскравих. Тож цього сезону тренч точно стане вашим надійним союзником, допомагаючи створювати і повсякденні, і святкові образи.

