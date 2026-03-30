Україна
Вкорочений тренч: наймодніший верхній одяг цієї весни

Вкорочений тренч: наймодніший верхній одяг цієї весни

Дата публікації: 30 березня 2026 18:05
Дівчина в тренчі. Фото: freepik

З настанням теплої пори на передній план виходить один із найулюбленіших предметів гардероба — тренч. Він давно перестав бути лише класикою: ще вчора бежевий міді-тренч здавався обов’язковим, а сьогодні на модних вулицях все частіше зустрічаються вкорочені варіанти. 

Новини.LIVE розповість, чому тренч — це ідеальний вибір на весну.

Наймоднішний верхній одяг цієї весни

Попри все, тренч залишається універсальним і практичним, легко вписуючись у будь-який образ. Цього сезону дизайнери активно експериментують з формами, кольорами та деталями. У колекціях з’явилися моделі нейтральних відтінків: молочні й світло-бежеві тренчі вільного крою, чорні з акцентом на талії або з опущеним поясом. Такі речі залишаються базою гардероба, яка легко комбінується з будь-яким низом.

Але є й сміливіші рішення. Ультракороткі тренчі тепер поєднують із прямими спідницями, яскраві моделі з клітинкою роблять образ помітним, а деконструйовані тренчі трансформуються з максі в міні, додаючи драматизму та гри зі стилем.

Що стосується поєднань, тут немає жодних обмежень. 

Читайте також:
  • Для простого образу достатньо поєднати тренч із джинсами прямого крою.
  • Для офісу під тренч краще підійдуть спідниці-олівці. 
  • Для прогулянки зверніть увагу на багатошарові або напівпрозорі моделі низу. 

Загалом, ніколи не варто боятися експериментувати.

І, звісно, українські колекції теж не відстають: тут можна знайти тренчі на будь-який смак і бюджет — від простих і лаконічних до більш помітних і яскравих. Тож цього сезону тренч точно стане вашим надійним союзником, допомагаючи створювати і повсякденні, і святкові образи.

Раніше ми писали про те, яку куртку вважає хітом цього року Андре Тан. Український дизайнер пояснив, який вона має вигляд. Новини.LIVE розповів, з чим носити цю трендову куртку.

Також ми повідомляли, що пальто, яке носила легендарна Кейт Мосс, стало актуальним цього року. За даними Новини.LIVE з посиланням на Vogue, мова про модель 90-х.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Реклама

