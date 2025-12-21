Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Легендарна модель пальта Кейт Мосс буде в моді 2026 року

Легендарна модель пальта Кейт Мосс буде в моді 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 11:16
Культове пальто Кейт Мосс повертається — хто наважиться його носити у 2026
Кейт Мосс. Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Відома британська супермодель та акторка Кейт Мосс знову у центрі уваги через своє легендарне леопардове пальто. Цього разу воно стало одним із найпомітніших трендів зими 2025 року.

Відповідну тенденцію на це пальто відзначило видання Vogue.

Реклама
Читайте також:

Пальто з 90-х, що зробила культовим Кейт Мосс

Модель почала носити анімалістичний принт ще в 90-х, і з того часу він лишається її фірмовою деталлю. Спершу пальта були довшими і строкатими, а ближче до 2020-х їх робили вже коротшими та додавали хутряні вставки.

Кейт Мосс вміє робити річ культовою
Кейт Мосс 18 січня 2012 року в Лондоні, Велика Британія. Фото: Bauer-Griffin/GC Images

Сьогодні леопардовий верхній одяг можна побачити на вулицях модних столиць у різних варіаціях: від коротких жакетів до довгих шуб. Принт одразу робить образ сміливим, навіть якщо під таким пальтом проста водолазка і джинси.

Леопардовий принт у верхньому одягу в моді
Леопардове пальто в образі. Фото з Instagram

Щоб не перевантажити look, стилісти радять поєднувати пальто з нейтральними речами — чорним, бежевим, молочним чи графітовим. Взуття теж краще обирати просте: високі чоботи, лофери або масивні черевики.

Головне, щоб пальто залишалося головним акцентом в образі. Бо надто багато інших принтів або яскравих деталей зроблять його хаотичним. Пам’ятайте, що леопард працює як деталь, що додає характеру і впевненості, але лише за умови стриманості.

Раніше ми писали про те, що Вікторія Бекхем показала своє улюблене пальто, в якому акцент робиться на високому комірі.

Також ми повідомляли, на яких шубах зробили акцент українські зірки цієї зими.

мода тренди верхній одяг пальто 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації