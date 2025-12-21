Культове пальто Кейт Мосс повертається — хто наважиться його носити у 2026

Кейт Мосс. Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Відома британська супермодель та акторка Кейт Мосс знову у центрі уваги через своє легендарне леопардове пальто. Цього разу воно стало одним із найпомітніших трендів зими 2025 року.

Відповідну тенденцію на це пальто відзначило видання Vogue.

Пальто з 90-х, що зробила культовим Кейт Мосс

Модель почала носити анімалістичний принт ще в 90-х, і з того часу він лишається її фірмовою деталлю. Спершу пальта були довшими і строкатими, а ближче до 2020-х їх робили вже коротшими та додавали хутряні вставки.

Кейт Мосс 18 січня 2012 року в Лондоні, Велика Британія. Фото: Bauer-Griffin/GC Images

Сьогодні леопардовий верхній одяг можна побачити на вулицях модних столиць у різних варіаціях: від коротких жакетів до довгих шуб. Принт одразу робить образ сміливим, навіть якщо під таким пальтом проста водолазка і джинси.

Леопардове пальто в образі. Фото з Instagram

Щоб не перевантажити look, стилісти радять поєднувати пальто з нейтральними речами — чорним, бежевим, молочним чи графітовим. Взуття теж краще обирати просте: високі чоботи, лофери або масивні черевики.

Головне, щоб пальто залишалося головним акцентом в образі. Бо надто багато інших принтів або яскравих деталей зроблять його хаотичним. Пам’ятайте, що леопард працює як деталь, що додає характеру і впевненості, але лише за умови стриманості.

