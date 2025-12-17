Пальто Вікторії Бекхем стало вірусним — чому всі хочуть таке

Вікторія Бекхем. Фото: Marc Piasecki/GC Images

Дизайнер Вікторія Бекхем вийшла на прогулянку в Нью-Йорку і знову привернула увагу до свого стилю. Цього разу всі обговорюють пальто з високим коміром, яке вона носить постійно.

Новини.LIVE пояснить, чому саме ця модель стала хітом сезону.

Яке пальто було на Бекхем

Вікторія вибрала для нового образу класичний чорний комплект: брюки кльош, сумка Birkin та пальто з коміром, що закриває половину обличчя. Нічого зайвого, все стримано. Саме такий підхід зараз визначає її стиль.

Це сильно відрізняється від того, як вона одягалась за часів Spice Girls. Тоді були яскраві кольори, облягаючі речі, експерименти. Зараз Вікторія вибирає спокійні силуети і нейтральні відтінки. У своєму документальному фільмі вона розповідала, що змінила гардероб після того, як зайнялась бізнесом. Тепер її образи працюють на бренд, а не навпаки.

Пальто Бекхем. Фото: XNY/Star Max/GC Images

Звідки взявся тренд на високі комірі

У фільмі Netflix про Вікторію Бекхем є епізод, де вона приходить в ательє свого бренду дивитись прототипи нової колекції. Там вона приміряє кілька пальт з високим коміром, який закриває підборіддя і частину щік. Схвалює дизайн і каже, що саме така модель піде у виробництво.

Після виходу фільму цей фасон почали масово копіювати. Його назвали funnel neck — дослівно "комір-воронка". Тепер таке пальто можна побачити скрізь: і на вулицях великих міст, і в Instagram стрічках модниць.

Де шукати аналоги цього пальто

Оригінальне пальто з колекції Вікторії Бекхем коштує від 2000 доларів. Але масмаркет брendi швидко підхопили тренд і випустили доступніші версії. Zara, Mango, COS — у всіх зараз є пальта з високим коміром за 3000-8000 гривень.

Головне на що треба звертати увагу — якість тканини та крій. Дешеві моделі часто сидять погано: комір занадто об'ємний або навпаки тонкий, плечі не на місці, довжина не та. Тому краще приміряти кілька варіантів.

Як носити пальто з високим коміром

Найпростіший варіант — повторити образ Вікторії. Чорні брюки, чорне пальто, мінімум аксесуарів. Виходить досить елегантно.

Якщо хочеться додати яскравості, можна взяти пальто бежевого, сірого або верблюжого кольору. З ними теж добре працюють чорні речі, але образ стає м'якшим.

Раніше ми писали про те, який верхній одяг в стилі 90-х вже можна побачити в образах зірок.

Також ми повідомляли, якого кольору пальто буде на піку популярності 2026 року.