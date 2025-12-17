Пальто Виктории Бекхэм стало вирусным — почему все хотят такое

Виктория Бекхэм. Фото: Marc Piasecki/GC Images

Дизайнер Виктория Бекхэм вышла на прогулку в Нью-Йорке и снова привлекла внимание к своему стилю. На этот раз все обсуждают пальто с высоким воротником, которое она носит постоянно.

Новини.LIVE объяснит, почему именно эта модель стала хитом сезона.

Какое пальто было на Бекхэм

Виктория выбрала для нового образа классический черный комплект: брюки клеш, сумка Birkin и пальто с воротником, закрывающим половину лица. Ничего лишнего, все сдержанно. Именно такой подход сейчас определяет ее стиль.

Это сильно отличается от того, как она одевалась во времена Spice Girls. Тогда были яркие цвета, облегающие вещи, эксперименты. Сейчас Виктория выбирает спокойные силуэты и нейтральные оттенки. В своем документальном фильме она рассказывала, что изменила гардероб после того, как занялась бизнесом. Теперь ее образы работают на бренд, а не наоборот.

Пальто Бекхэм. Фото: XNY/Star Max/GC Images

Откуда взялся тренд на высокие воротники

В фильме Netflix о Виктории Бекхэм есть эпизод, где она приходит в ателье своего бренда смотреть прототипы новой коллекции. Там она примеряет несколько пальто с высоким воротником, который закрывает подбородок и часть щек. Одобряет дизайн и говорит, что именно такая модель пойдет в производство.

После выхода фильма этот фасон начали массово копировать. Его назвали funnel neck — дословно "воротник-воронка". Теперь такое пальто можно увидеть везде: и на улицах больших городов, и в Instagram лентах модниц.

Где искать аналоги этого пальто

Оригинальное пальто из коллекции Виктории Бекхэм стоит от 2000 долларов. Но массмаркеты брэнди быстро подхватили тренд и выпустили более доступные версии. Zara, Mango, COS — у всех сейчас есть пальто с высоким воротником за 3000-8000 гривен.

Главное на что надо обращать внимание — качество ткани и крой. Дешевые модели часто сидят плохо: воротник слишком объемный или наоборот тонкий, плечи не на месте, длина не та. Поэтому лучше примерить несколько вариантов.

Как носить пальто с высоким воротником

Самый простой вариант — повторить образ Виктории. Черные брюки, черное пальто, минимум аксессуаров. Получается довольно элегантно.

Если хочется добавить яркости, можно взять пальто бежевого, серого или верблюжьего цвета. С ними тоже хорошо работают черные вещи, но образ становится более мягким.

