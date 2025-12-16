Вражаючі шуби зірок — задають стильні зимові тренди

Сіра екошуба на дівчині. Фото: freepik

Зима 2026 року принесла з собою нову хвилю моди на шуби з екохутра, які дозволяють мати стильний вигляд, не завдаючи шкоди тваринам. Українські блогерки та дружини відомих чоловіків показують, як поєднувати такі шуби з різними речами для практичних і водночас завершених образів.

У цій "РБК-Україна" розібрали конкретні приклади зимових "луків" від Тані Парфільєвої, Катерини Усик і Катерини Реп’яхової.

Стильні зіркові образи з екошубами

Таня Парфільєва обрала поєднання білого і бордового: широкі білі джинси, пухнаста екошуба та сірий светр під нею створюють простий, але помітний образ. Бордові шапка і шарф витягують силует, а масивні черевики сіро-бежевого кольору додають комфорту та завершеності образу. Тонкий шкіряний ремінь підкреслює талію, а структурована сумка чудово вписується в лук.

Таня Парфільєва в білому образі. Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Дружина Олександра Усика, Катерина, обрала довгу світлу шубу з пухнастим ворсом, яка сама по собі робить образ виразним. Вона доповнила його простою сумкою темного кольору, природним макіяжем і акуратним волоссям, показавши, що образ може бути стриманим і водночас завершеним.

Катерина та Олександр Усик. Фото з Instagram

Катерина Реп’яхова, молода дружина Віктора Павліка, показала два варіанти. Перший складається з кремової шуби з плісованою спідницею і білих хутрянних навушниках, що доповнені уггами на платформі. Все це разом створює теплий зимовий образ.

Катерина Реп’яхова в світлій шубці. Фото: instagram.com/repyahovakate

Другий — глибокий коричневий варіант середньої довжини з великим коміром і манжетами, де шуба сама задає характер образу.

Реп’яхова в коричневій шубці. Фото: instagram.com/repyahovakate

Усі три приклади демонструють, що екохутро може мати дорогий та зручний вигляд водночас, а варіативність аксесуарів дозволяє створювати різні настрої навіть у межах однієї речі.

