Впечатляющие шубы звезд — задают стильные зимние тренды

Зима 2026 года принесла с собой новую волну моды на шубы из эко-меха, которые позволяют выглядеть стильно, не нанося вреда животным. Украинские блогеры и жены известных мужчин показывают, как сочетать такие шубы с разными вещами для практичных и одновременно завершенных образов.

В этой "РБК-Україна" разобрали конкретные примеры зимних "луков" от Тани Парфильевой, Екатерины Усик и Екатерины Репьяховой.

Стильные звездные образы с эко-шубами

Таня Парфильева выбрала сочетание белого и бордового: широкие белые джинсы, пушистая эко-шуба и серый свитер под ней создают простой, но заметный образ. Бордовые шапка и шарф вытягивают силуэт, а массивные ботинки серо-бежевого цвета добавляют комфорта и завершенности образу. Тонкий кожаный ремень подчеркивает талию, а структурированная сумка отлично вписывается в лук.

Таня Парфильева в белом образе. Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Супруга Александра Усика, Екатерина, выбрала длинную светлую шубу с пушистым ворсом, которая сама по себе делает образ выразительным. Она дополнила его простой сумкой темного цвета, естественным макияжем и аккуратными волосами, показав, что образ может быть сдержанным и одновременно завершенным.

Екатерина и Александр Усик. Фото из Instagram

Екатерина Репьяхова, молодая жена Виктора Павлика, показала два варианта. Первый состоит из кремовой шубы с плиссированной юбкой и белых меховых наушниках, дополненных уггами на платформе. Все это вместе создает теплый зимний образ.

Екатерина Репьяхова в светлой шубке. Фото: instagram.com/repyahovakate

Второй — глубокий коричневый вариант средней длины с большим воротником и манжетами, где шуба сама задает характер образа.

Репьяхова в коричневой шубке. Фото: instagram.com/repyahovakate

Все три примера демонстрируют, что эко-мех может выглядеть дорого и удобно одновременно, а вариативность аксессуаров позволяет создавать разные настроения даже в пределах одной вещи.

