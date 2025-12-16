Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Роскошные и теплые шубы в зимних образах знаменитостей — фото

Роскошные и теплые шубы в зимних образах знаменитостей — фото

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 18:05
Впечатляющие шубы звезд — задают стильные зимние тренды
Серая эко-шуба на девушке. Фото: freepik

Зима 2026 года принесла с собой новую волну моды на шубы из эко-меха, которые позволяют выглядеть стильно, не нанося вреда животным. Украинские блогеры и жены известных мужчин показывают, как сочетать такие шубы с разными вещами для практичных и одновременно завершенных образов.

В этой "РБК-Україна" разобрали конкретные примеры зимних "луков" от Тани Парфильевой, Екатерины Усик и Екатерины Репьяховой.

Реклама
Читайте также:

Стильные звездные образы с эко-шубами

Таня Парфильева выбрала сочетание белого и бордового: широкие белые джинсы, пушистая эко-шуба и серый свитер под ней создают простой, но заметный образ. Бордовые шапка и шарф вытягивают силуэт, а массивные ботинки серо-бежевого цвета добавляют комфорта и завершенности образу. Тонкий кожаный ремень подчеркивает талию, а структурированная сумка отлично вписывается в лук.

Парфільєва показала вдалий образ на зиму
Таня Парфильева в белом образе. Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Супруга Александра Усика, Екатерина, выбрала длинную светлую шубу с пушистым ворсом, которая сама по себе делает образ выразительным. Она дополнила его простой сумкой темного цвета, естественным макияжем и аккуратными волосами, показав, что образ может быть сдержанным и одновременно завершенным.

Катерина Усик знає толк у верхньому одязі
Екатерина и Александр Усик. Фото из Instagram

Екатерина Репьяхова, молодая жена Виктора Павлика, показала два варианта. Первый состоит из кремовой шубы с плиссированной юбкой и белых меховых наушниках, дополненных уггами на платформе. Все это вместе создает теплый зимний образ.

Катерина Реп'яхова має декілька екошуб
Екатерина Репьяхова в светлой шубке. Фото: instagram.com/repyahovakate

Второй — глубокий коричневый вариант средней длины с большим воротником и манжетами, где шуба сама задает характер образа.

Дружина Павліка здивувала верхнім одягом
Репьяхова в коричневой шубке. Фото: instagram.com/repyahovakate

Все три примера демонстрируют, что эко-мех может выглядеть дорого и удобно одновременно, а вариативность аксессуаров позволяет создавать разные настроения даже в пределах одной вещи.

Ранее мы писали о том, какой образ в стиле 90-х от Ирины Горовой достоин внимания.

Также мы сообщали, какими интересными образами в 50 лет удивила певица Наталья Могилевская.

мода знаменитости тренды образ верхняя одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации