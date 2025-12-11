Трендовый выход Ирины Горовой — все внимание на сапоги из 90-х

Современный образ Ирины Горовой с элементами 90-х — фото
Украинская бизнесвумен и продюсер Ирина Горовая снова напомнила, как работает стиль, когда он продуман до мелочей. Ее новый образ прекрасно демонстрирует умение Горовой держать баланс между сдержанностью и характером.
Ирина Горовая показала образ, что запомнится всем
Рубашка-накидка
Она выбрала укороченную рубашку в коричнево-серую клетку, которая сразу привлекает внимание. В этом сезоне клетка вернулась не просто как принт, а как способ добавить образу немного "британской" строгости. Укороченный формат делает эту вещь менее формальной.
Макси-юбка
Длинная юбка глубокого графитового оттенка выглядит удачно в комбинации с этой рубашкой. Макси сейчас переживает свое большое возвращение, ведь по мнению стилистов, именно такая длина выглядит по-особенному. В тренде, кстати, темные оттенки.
Светло-коричневые сапоги
Обувь с квадратным мысом добавляет образу интересный акцент. Есть что-то очень узнаваемое в этой форме, что-то из эстетики конца 90-х. Светло-коричневый цвет здесь удачно подобран и не перетягивает внимание на себя.
Все вместе создает образ взрослой, стильной женщины, которая не гонится за трендами, а скорее переосмысливает их под себя.
