Трендовый выход Ирины Горовой — все внимание на сапоги из 90-х

Ирина Горовая. Фото: Instagram/gorovaya_irina

Украинская бизнесвумен и продюсер Ирина Горовая снова напомнила, как работает стиль, когда он продуман до мелочей. Ее новый образ прекрасно демонстрирует умение Горовой держать баланс между сдержанностью и характером.

Сайт Новини.LIVE разобрал каждый элемент в ее образе отдельно.

Рубашка-накидка

Она выбрала укороченную рубашку в коричнево-серую клетку, которая сразу привлекает внимание. В этом сезоне клетка вернулась не просто как принт, а как способ добавить образу немного "британской" строгости. Укороченный формат делает эту вещь менее формальной.

Макси-юбка

Длинная юбка глубокого графитового оттенка выглядит удачно в комбинации с этой рубашкой. Макси сейчас переживает свое большое возвращение, ведь по мнению стилистов, именно такая длина выглядит по-особенному. В тренде, кстати, темные оттенки.

Светло-коричневые сапоги

Обувь с квадратным мысом добавляет образу интересный акцент. Есть что-то очень узнаваемое в этой форме, что-то из эстетики конца 90-х. Светло-коричневый цвет здесь удачно подобран и не перетягивает внимание на себя.

Новый образ Горовой, фото: Instagram/gorovaya_irina

Все вместе создает образ взрослой, стильной женщины, которая не гонится за трендами, а скорее переосмысливает их под себя.

