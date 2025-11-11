В чем ходит Маша Ефросинина этой осенью — фото

Маша Ефросинина. Фото: Instagram/Masha Efrosinina

Украинские звезды все чаще отдают предпочтение вещам от локальных брендов и это уже не просто мода, а сознательный выбор. Блогер Даша Квиткова недавно хвасталась образом полностью от украинских дизайнеров, а теперь и телеведущая Маша Ефросинина присоединилась к этой тенденции, показав несколько ярких луков, которые прекрасно работают осенью и легко адаптируются к зиме.

Новини.LIVE расскажет о некоторых интересных образах из ее жизни.

Реклама

Читайте также:

46-летняя телеведущая в очередной раз доказала, что стиль — это не возраст, а отношение к себе. Она всегда выглядит элегантно, даже в повседневных вещах, потому что умеет найти баланс между комфортом и трендами. На новых фото Маша демонстрирует сразу несколько идей для вдохновения.

Модные вещи из гардероба Марии Ефросининой

Начнем с самой актуальной детали сезона — сапог с квадратным носком. Эта форма сейчас в фаворе модниц по всему миру, так как добавляет образу остроты и современности. Ефросинина сочетает их с синей теплой рубашкой — простой, но эффектной вещью, создающей настроение уюта. Она идеально подходит для прогулок по городу или путешествий выходного дня.

Ефросинина в модной рубашке. Фото из Instagram

Чтобы не потеряться среди осенних нейтральных цветов, Мария выбрала фиолетовый бомбер — насыщенный, смелый, энергичный. Такой оттенок подчеркивает индивидуальность и добавляет свежести в любой гардероб.

Фиолетовый бомбер. Фото из Instagram

Еще один удачный выбор — пальто в клетчатый принт. Классика, которая никогда не выходит из моды. Оно имеет структурированный, но в то же время не слишком официальный вид, поэтому подходит и к джинсам, и к костюму.

Стильное пальто в образе Ефросининой. Фото из Instagram

А кожаный пиджак, который Ефросинина также показала, добавляет образу уверенности и легкого рок-н-рольного настроения. Это тот случай, когда базовая вещь становится главной.

Кожаный пиджак. Фото из Instagram

В завершение — женский костюм с коротким серым пиджаком. Лаконичный, продуманный и очень современный. Такой фасон отлично подчеркивает фигуру и выглядит гармонично даже без дополнительных аксессуаров.

Костюм звезды. Фото из Instagram

Маша в очередной раз показала, что украинская мода не уступает мировой. Она умеет играть с цветами, фактурами и силуэтами и что важно, делает это легко, без чрезмерного пафоса. Ее образы — это вдохновение для тех, кто хочет выглядеть стильно, оставаясь собой.

Ранее мы писали о том, какой образ с акцентом на стильную юбку показала украинская певица Джамала.

Также мы сообщали, какую модную универсальную куртку показала этой осенью певица Злата Огневич.