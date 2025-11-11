Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Маша Ефросинина показала самые модные образы сезона

Маша Ефросинина показала самые модные образы сезона

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 11:19
обновлено: 09:29
В чем ходит Маша Ефросинина этой осенью — фото
Маша Ефросинина. Фото: Instagram/Masha Efrosinina

Украинские звезды все чаще отдают предпочтение вещам от локальных брендов и это уже не просто мода, а сознательный выбор. Блогер Даша Квиткова недавно хвасталась образом полностью от украинских дизайнеров, а теперь и телеведущая Маша Ефросинина присоединилась к этой тенденции, показав несколько ярких луков, которые прекрасно работают осенью и легко адаптируются к зиме.

Новини.LIVE расскажет о некоторых интересных образах из ее жизни.

Реклама
Читайте также:

46-летняя телеведущая в очередной раз доказала, что стиль — это не возраст, а отношение к себе. Она всегда выглядит элегантно, даже в повседневных вещах, потому что умеет найти баланс между комфортом и трендами. На новых фото Маша демонстрирует сразу несколько идей для вдохновения.

Модные вещи из гардероба Марии Ефросининой

Начнем с самой актуальной детали сезона — сапог с квадратным носком. Эта форма сейчас в фаворе модниц по всему миру, так как добавляет образу остроты и современности. Ефросинина сочетает их с синей теплой рубашкой — простой, но эффектной вещью, создающей настроение уюта. Она идеально подходит для прогулок по городу или путешествий выходного дня.

Взуття з квадратним носком в тренді
Ефросинина в модной рубашке. Фото из Instagram

Чтобы не потеряться среди осенних нейтральных цветов, Мария выбрала фиолетовый бомбер — насыщенный, смелый, энергичный. Такой оттенок подчеркивает индивидуальность и добавляет свежести в любой гардероб.

Якого кольору бобер купила Єфросиніна
Фиолетовый бомбер. Фото из Instagram

Еще один удачный выбор — пальто в клетчатый принт. Классика, которая никогда не выходит из моды. Оно имеет структурированный, но в то же время не слишком официальный вид, поэтому подходит и к джинсам, и к костюму.

Картатий принт цього сезону в тренді
Стильное пальто в образе Ефросининой. Фото из Instagram

А кожаный пиджак, который Ефросинина также показала, добавляет образу уверенности и легкого рок-н-рольного настроения. Это тот случай, когда базовая вещь становится главной.

Шкіряний піджак додає образу впевненості
Кожаный пиджак. Фото из Instagram

В завершение — женский костюм с коротким серым пиджаком. Лаконичный, продуманный и очень современный. Такой фасон отлично подчеркивает фигуру и выглядит гармонично даже без дополнительных аксессуаров.

Жіночий костюм завжди буде мати доречний вигляд
Костюм звезды. Фото из Instagram

Маша в очередной раз показала, что украинская мода не уступает мировой. Она умеет играть с цветами, фактурами и силуэтами и что важно, делает это легко, без чрезмерного пафоса. Ее образы — это вдохновение для тех, кто хочет выглядеть стильно, оставаясь собой.

Ранее мы писали о том, какой образ с акцентом на стильную юбку показала украинская певица Джамала.

Также мы сообщали, какую модную универсальную куртку показала этой осенью певица Злата Огневич.

мода тренды Маша Ефросинина образ стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации