У чому ходить Маша Єфросиніна цієї осені — фото

Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/Masha Efrosinina

Українські зірки дедалі частіше надають перевагу речам від локальних брендів і це вже не просто мода, а свідомий вибір. Блогерка Даша Квіткова нещодавно хизувалася образом повністю від українських дизайнерів, а тепер і телеведуча Маша Єфросиніна долучилася до цієї тенденції, показавши кілька яскравих луків, які чудово працюють восени та легко адаптуються до зими.

Новини.LIVE розповість про деякі цікаві образи з її життя.

46-річна телеведуча в черговий раз довела, що стиль — це не вік, а ставлення до себе. Вона завжди має елегантний вигляд, навіть у повсякденних речах, бо вміє знайти баланс між комфортом і трендами. На нових фото Маша демонструє одразу кілька ідей для натхнення.

Модні речі з гардеробу Марії Єфросиніної

Почнемо з найактуальнішої деталі сезону — чобіт із квадратним носком. Ця форма зараз у фаворі модниць по всьому світу, бо додає образу гостроти й сучасності. Єфросиніна поєднує їх із синьою теплою сорочкою — простою, але ефектною річчю, що створює настрій затишку. Вона ідеально пасує для прогулянок містом чи подорожей вихідного дня.

Єфросиніна в модній сорочці. Фото з Instagram

Щоб не загубитись серед осінніх нейтральних кольорів, Марія обрала фіолетовий бомбер — насичений, сміливий, енергійний. Такий відтінок підкреслює індивідуальність і додає свіжості до будь-якого гардероба.

Фіолетовий бомбер. Фото з Instagram

Ще один вдалий вибір — пальто в картатий принт. Класика, яка ніколи не виходить із моди. Воно має структурований, водночас не надто офіційний вигляд, тому пасує і до джинсів, і до костюма.

Стильне пальто в образі Єфросиніної. Фото з Instagram

А шкіряний піджак, який Єфросиніна також показала, додає образу впевненості й легкого рок-н-рольного настрою. Це той випадок, коли базова річ стає головною.

Шкіряний піджак. Фото з Instagram

На завершення — жіночий костюм із коротким сірим піджаком. Лаконічний, продуманий і дуже сучасний. Такий фасон чудово підкреслює фігуру й виглядає гармонійно навіть без додаткових аксесуарів.

Костюм зірки. Фото з Instagram

Маша вкотре показала, що українська мода не поступається світовій. Вона вміє грати з кольорами, фактурами й силуетами і що важливо, робить це легко, без надмірного пафосу. Її образи — це натхнення для тих, хто хоче мати стильний вигляд, залишаючись собою.

