Трендовий вихід Ірини Горової — вся увага на чоботи з 90-х

Українська бізнесвумен і продюсерка Ірина Горова знову нагадала, як працює стиль, коли він продуманий до дрібниць. Її новий образ чудово демонструє вміння Горової тримати баланс між стриманістю та характером.

Ірина Горова показала образ, який запам’ятається усім

Сорочка-накидка

Вона обрала укорочену сорочку в коричнево-сірій клітинці, яка відразу привертає увагу. Цього сезону клітинка повернулася не просто як принт, а як спосіб додати образу трохи "британської" строгості. Укорочений формат робить цю річ менш формальною.

Максі-спідниця

Довга спідниця глибокого графітового відтінку має неперевешений вигляд у комбінації з цією сорочкою. Максі зараз переживає своє велике повернення, адже на думку стилістів, саме така довжина має особливий вигляд. В тренді, до речі, темні відтінки.

Світло-коричневі чоботи

Взуття з квадратним мисом додає образу цікавий акцент. Є щось дуже впізнаване в цій формі, щось з естетики кінця 90-х. Світло-коричневий колір тут вдало підібраний і не перетягує увагу на себе.

Усе разом створює образ дорослої, стильної жінки, яка не женеться за трендами, а скоріше переосмислює їх під себе.

