Україна
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Головна Мода Сучасний образ Ірини Горової з елементами 90-х — фото

Сучасний образ Ірини Горової з елементами 90-х — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:25
Трендовий вихід Ірини Горової — вся увага на чоботи з 90-х
Ірина Горова. Фото: Instagram/gorovaya_irina

Українська бізнесвумен і продюсерка Ірина Горова знову нагадала, як працює стиль, коли він продуманий до дрібниць. Її новий образ чудово демонструє вміння Горової тримати баланс між стриманістю та характером.

Сайт Новини.LIVE розібрав кожен елемент в її образі окремо.

Сорочка-накидка

Вона обрала укорочену сорочку в коричнево-сірій клітинці, яка відразу привертає увагу. Цього сезону клітинка повернулася не просто як принт, а як спосіб додати образу трохи "британської" строгості. Укорочений формат робить цю річ менш формальною.

Максі-спідниця

Довга спідниця глибокого графітового відтінку має неперевешений вигляд у комбінації з цією сорочкою. Максі зараз переживає своє велике повернення, адже на думку стилістів, саме така довжина має особливий вигляд. В тренді, до речі, темні відтінки.

Світло-коричневі чоботи

Взуття з квадратним мисом додає образу цікавий акцент. Є щось дуже впізнаване в цій формі, щось з естетики кінця 90-х. Світло-коричневий колір тут вдало підібраний і не перетягує увагу на себе.

Образ Ірини Горової з урахуванням трендів
Новий образ Горової. Фото: Instagram/gorovaya_irina

Усе разом створює образ дорослої, стильної жінки, яка не женеться за трендами, а скоріше переосмислює їх під себе.

Раніше ми писали про те, якими цікавими образами дивувала останнім часом 50-річна Наталія Могилевська.

Також ми повідомляли, з яких речей телеведучої Маші Єфросиніної стильні образи може скомбінувати собі кожна.

мода знаменитості тренди 90-ті речі
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
