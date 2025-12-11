Як одягається Наталія Могилевська у 50 років — три модні луки

Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська з тих жінок, за якими цікаво спостерігати не лише через творчість. Вона вміє змінюватися та надихати не тільки творчістю, але і образами.

Новини.LIVE придивилися до кількох її недавніх образів, у яких добре видно, як працює мода.

Три образи Могилевської, які привернули увагу

Почнемо з відео, яке вона виклала в Instagram. Білий "офісний" комплект — штани, топ із запахом і блейзер — подається так, ніби вона не поспішає на роботу, а знімається у фільмі про жінку, яка сама керує своїм темпом життя. Велика тоут-сумка і ноутбук завершують картину.

У другому луці Могилевська залишилась у близькій стилістиці, але передала зовсім інший настрій. Довге сіре пальто вільного крою та масивні сонцезахисні окуляри роблять її більш відстороненою, навіть трохи загадковою. Поява краватки — дуже сміливий жест. Так одягається жінка, яка не підлаштовується, бо грає за своїми правилами.

А ось третій образ зовсім інша історія. Святковий, яскравий, майже кінематографічний. Наталія лежить на зеленому дивані в червоній блискучій сукні з високим розрізом, у таких же червоних човниках.

Ніякої скромної стриманості — тут про сміливість показати себе такою, якою вона стала після помітного схуднення: впевнена в собі та у гармонії з власним тілом. І цей кадр одразу заслуженно ловить увагу.

