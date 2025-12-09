Смілива поява Насті Каменських у США — деталі її образу

Настя Каменських. Фото: Insragram/kamenskux

Останнім часом Настя Каменських майже зникла з публічного простору і саме тому її рідкісні появи викликають підвищену цікавість. Цього разу співачка поділилася новою серією фото з Нью-Йорка, і пройти повз її новий образ просто неможливо.

Сайт Новини.LIVE розповість, які сьогоднішні модні настрої він передає.

Новий вихід Насті Каменських у Нью-Йорку

На свіжих кадрах видно, що Каменських вирішила грати на контрастах, але зробила це без жодного перебору. Довге пальто з акцентованими плечима додає постави — не тієї канцелярської "строгості", а радше внутрішнього стрижня, який одразу відчувається в позі та ході. Під ним можна побачити лонгслів із глибоким вирізом, що створює ту саму ледь відчутну інтригу, яку не треба пояснювати словами.

Шкіряні шорти тримають тон образу: різкі, короткі, але саме настільки, щоб не перетягувати на себе увагу. Взуття — ті самі kitten heels, які багато хто недооцінює, поки не побачить, який класний вигляд вони мають в образі.

Звабливий образ від Каменських. Фото: Insragram/kamenskux

Сумка з фактурою під крокодила — окрема історія. Такі речі зазвичай не купують "просто так": вони живуть у гардеробі роками, стаючи особистими талісманами стилю. І так, у наступному році цей мотив знову з’явиться в колекціях багатьох брендів.

Каменських у хустині. Фото: Insragram/kamenskux

А от хустина, якою співачка закрила голову, викликала суперечки в коментарях. Частині підписників такий спосіб зав’язування нагадав про минулі десятиліття, інші ж навпаки відзначили, що образ вийшов "неймовірний".

Стилісти доволі давно повторюють одну просту думку, що головні убори повернули собі свободу. Їх більше не носять "правильно" або "неправильно" — тільки так, як комфортно. І в цьому сенсі Настя якраз і показала, як працює особистий стиль без огляду на чужі очікування.

