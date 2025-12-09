Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Настя Каменських у Нью-Йорку — образ, що викликав палкі реакції

Настя Каменських у Нью-Йорку — образ, що викликав палкі реакції

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 15:00
Смілива поява Насті Каменських у США — деталі її образу
Настя Каменських. Фото: Insragram/kamenskux

Останнім часом Настя Каменських майже зникла з публічного простору і саме тому її рідкісні появи викликають підвищену цікавість. Цього разу співачка поділилася новою серією фото з Нью-Йорка, і пройти повз її новий образ просто неможливо.

Сайт Новини.LIVE розповість, які сьогоднішні модні настрої він передає.

Реклама
Читайте також:

Новий вихід Насті Каменських у Нью-Йорку

На свіжих кадрах видно, що Каменських вирішила грати на контрастах, але зробила це без жодного перебору. Довге пальто з акцентованими плечима додає постави — не тієї канцелярської "строгості", а радше внутрішнього стрижня, який одразу відчувається в позі та ході. Під ним можна побачити лонгслів із глибоким вирізом, що створює ту саму ледь відчутну інтригу, яку не треба пояснювати словами.

Шкіряні шорти тримають тон образу: різкі, короткі, але саме настільки, щоб не перетягувати на себе увагу. Взуття — ті самі kitten heels, які багато хто недооцінює, поки не побачить, який класний вигляд вони мають в образі.

Каменських показала зухвалий образ
Звабливий образ від Каменських. Фото: Insragram/kamenskux

Сумка з фактурою під крокодила — окрема історія. Такі речі зазвичай не купують "просто так": вони живуть у гардеробі роками, стаючи особистими талісманами стилю. І так, у наступному році цей мотив знову з’явиться в колекціях багатьох брендів.

Як стилізувала хустину в новому образі Каменських
Каменських у хустині.  Фото: Insragram/kamenskux

А от хустина, якою співачка закрила голову, викликала суперечки в коментарях. Частині підписників такий спосіб зав’язування нагадав про минулі десятиліття, інші ж навпаки відзначили, що образ вийшов "неймовірний".

Стилісти доволі давно повторюють одну просту думку, що головні убори повернули собі свободу. Їх більше не носять "правильно" або "неправильно" — тільки так, як комфортно. І в цьому сенсі Настя якраз і показала, як працює особистий стиль без огляду на чужі очікування.

Раніше ми писали про те, які образи на себе приміряла телеведуча Маша Єфросиніна цього сезону.

Також ми повідомляли, які уроки стилю варто перейняти від Леонардо Ді Капріо. Вони були актуальними не тільки в 90-х.

Настя Каменських мода знаменитості тренди образ
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації