Смелое появление Насти Каменских в США — детали ее образа

Настя Каменских. Фото: Insragram/kamenskux

В последнее время Настя Каменских почти исчезла из публичного пространства и именно поэтому ее редкие появления вызывают повышенный интерес. В этот раз певица поделилась новой серией фото из Нью-Йорка, и пройти мимо ее нового образа просто невозможно.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие сегодняшние модные настроения он передает.

Реклама

Читайте также:

Новый выход Насти Каменских в Нью-Йорке

На свежих кадрах видно, что Каменских решила играть на контрастах, но сделала это без всякого перебора. Длинное пальто с акцентированными плечами добавляет осанки — не той канцелярской "строгости", а скорее внутреннего стержня, который сразу чувствуется в позе и походке. Под ним можно увидеть лонгслив с глубоким вырезом, что создает ту самую едва ощутимую интригу, которую не надо объяснять словами.

Кожаные шорты держат тон образа: резкие, короткие, но именно настолько, чтобы не перетягивать на себя внимание. Обувь — те самые kitten heels, которые многие недооценивают, пока не увидят, как классно они смотрятся в образе.

Соблазнительный образ от Каменских. фото: Insragram/kamenskux

Сумка с фактурой под крокодила — отдельная история. Такие вещи обычно не покупают "просто так": они живут в гардеробе годами, становясь личными талисманами стиля. И да, в следующем году этот мотив снова появится в коллекциях многих брендов.

Каменских в платке. Фото: Insragram/kamenskux

А вот платок, которым певица закрыла голову, вызвал споры в комментариях. Части подписчиков такой способ завязывания напомнил о прошлых десятилетиях, другие же наоборот отметили, что образ получился "невероятный".

Стилисты довольно давно повторяют одну простую мысль, что головные уборы вернули себе свободу. Их больше не носят "правильно" или "неправильно" — только так, как комфортно. И в этом смысле Настя как раз и показала, как работает личный стиль без оглядки на чужие ожидания.

Ранее мы писали о том, какие образы на себя примерила телеведущая Маша Ефросинина в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие уроки стиля стоит перенять от Леонардо Ди Каприо. Они были актуальными не только в 90-х.