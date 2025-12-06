Образы, которые годами не выходят из моды — базовые вещи

Актуальны всегда — 5 образов, которые не стареют годами
Некоторые вещи резко появляются в трендах и так же быстро исчезают с модных подиумов. Однако есть и базовые комбинации, которые не теряют актуальности годами. Эти сочетания уже стали культовыми благодаря своей универсальности.
Об этом пишет 1plus1.ua.
Универсальные образы, которые подойдут всем
Джинсы и оверсайз жакет
Такой классический образ будет не только стильным, но и комфортным. Оверсайз жакет в сочетании с джинсами выглядит непринужденно. При этом такой лук может легко стать элегантным и подойти даже для свидания. Стоит лишь заменить кеды на туфли с каблуками и добавить аксессуары.
Белый верх в сочетании с джинсами
Культовая комбинация — белый верх и синие или голубые джинсы. Такой образ выглядит свежо и подходит всем. Его можно адаптировать к разным стилям с помощью аксессуаров и обуви. Для верха подойдет как белая легкая рубашка, так и топ в сочетании с кардиганом или приталенный лонг.
Кожаная куртка и платье
Женственность в сочетании с брутальностью — легкое платье и кожаная куртка станут еще одним беспроигрышным вариантом. Лучше всего такой образ подойдет для романтического свидания, ведь он позволит выглядеть женственно, проявив при этом характер.
Оверсайз свитер с леггинсами
Такой образ также универсален и подойдет всем. Оверсайз свитер в сочетании с леггинсами — это стильная и комфортная классика. Объемный верх и приталенный низ удачно сохраняют баланс и дополняют друг друга. Такой образ идеально подойдет для повседневных выходов, а дополнять его можно абсолютно разной обувью.
Белая рубашка и черные классические брюки
Вечная классика — это белый верх и черный низ. Такой деловой образ никогда не выйдет из моды. При этом он не кажется скучным, ведь дополнить его можно различными аксессуарами и стильной обувью. Под такой лук подойдут туфли на каблуке или лоферы.
Эти образы — незаменимые комбинации на любой случай жизни. Они подойдут как для работы в офисе, так и для особого вечера в ресторане.
Напомним, ранее мы писали о том, какие образы лучше всего подойдут на осень-зиму. Это универсальные и удобные сочетания.
Также мы рассказывали о том, какой тренд из 70-х снова вернулся в моду. Эти джинсы станут эффектным дополнением к образу.
Читайте Новини.LIVE!