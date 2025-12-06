Образы, которые годами не выходят из моды — базовые вещи

Девушка в джинсах и белой рубашке. Фото: Freepik

Некоторые вещи резко появляются в трендах и так же быстро исчезают с модных подиумов. Однако есть и базовые комбинации, которые не теряют актуальности годами. Эти сочетания уже стали культовыми благодаря своей универсальности.

Универсальные образы, которые подойдут всем

Джинсы и оверсайз жакет

Такой классический образ будет не только стильным, но и комфортным. Оверсайз жакет в сочетании с джинсами выглядит непринужденно. При этом такой лук может легко стать элегантным и подойти даже для свидания. Стоит лишь заменить кеды на туфли с каблуками и добавить аксессуары.

Стильный образ с джинсами и оверсайз жакетом. Фото: Instagram

Белый верх в сочетании с джинсами

Культовая комбинация — белый верх и синие или голубые джинсы. Такой образ выглядит свежо и подходит всем. Его можно адаптировать к разным стилям с помощью аксессуаров и обуви. Для верха подойдет как белая легкая рубашка, так и топ в сочетании с кардиганом или приталенный лонг.

Образ с белым верхом и джинсами. Фото: Instagram

Кожаная куртка и платье

Женственность в сочетании с брутальностью — легкое платье и кожаная куртка станут еще одним беспроигрышным вариантом. Лучше всего такой образ подойдет для романтического свидания, ведь он позволит выглядеть женственно, проявив при этом характер.

Стильное сочетание платья и кожаной куртки. Фото: Instagram

Оверсайз свитер с леггинсами

Такой образ также универсален и подойдет всем. Оверсайз свитер в сочетании с леггинсами — это стильная и комфортная классика. Объемный верх и приталенный низ удачно сохраняют баланс и дополняют друг друга. Такой образ идеально подойдет для повседневных выходов, а дополнять его можно абсолютно разной обувью.

Образ с леггинсами и свитером. Фото: Instagram

Белая рубашка и черные классические брюки

Вечная классика — это белый верх и черный низ. Такой деловой образ никогда не выйдет из моды. При этом он не кажется скучным, ведь дополнить его можно различными аксессуарами и стильной обувью. Под такой лук подойдут туфли на каблуке или лоферы.

Белая рубашка и черные брюки. Фото: Instagram

Эти образы — незаменимые комбинации на любой случай жизни. Они подойдут как для работы в офисе, так и для особого вечера в ресторане.

