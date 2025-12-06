Образи, що роками не виходять з моди — базові речі

Актуальні завжди — 5 образів, які не старіють роками
Деякі речі різко з'являються у трендах і так само швидко зникають з модних подіумів. Однак є й базові комбінації, які не втрачають актуальності роками. Ці поєднання вже стали культовими завдяки своїй універсальності.
Універсальні образи, що пасуватимуть усім
Джинси та оверсайз жакет
Такий класичний образ буде не лише стильним, а й комфортним. Оверсайз жакет у поєднанні з джинсами має невимушений вигляд. При цьому такий лук може легко стати елегантним та підійти навіть для побачення. Варто лише замінити кеди на туфлі з підборами й додати аксесуари.
Білий верх у поєднанні з джинсами
Культова комбінація — білий верх і сині або блакитні джинси. Такий образ має свіжий вигляд та пасуватиме усім. Його можна адаптувати до різних стилів за допомогою аксесуарів та взуття. Для верху підійде як біла легка сорочка, так й топ у поєднанні з кардиганом чи приталений лонг.
Шкіряна куртка та сукня
Жіночність у поєднанні з брутальністю — легка сукня та шкіряна куртка стануть ще одним безпрограшним варіантом. Найкраще такий образ підійде для романтичного побачення, адже він дасть змогу мати жіночний вигляд, проявивши при цьому характер.
Оверсайз светр з легінсами
Такий образ також універсальний і пасуватиме усім. Оверсайз светр у поєднанні з легінсами — це стильна та комфортна класика. Об'ємний верх та приталений низ вдало зберігають баланс та доповнюють одне одного. Такий образ ідеально підійде для повсякденних виходів, а доповнювати його можна абсолютно різним взуттям.
Біла сорочка та чорні класичні штани
Вічна класика — це білий верх та чорний низ. Такий діловий образ ніколи не вийде з моди. При цьому він не здається нудним, адже доповнити його можна різними аксесуарами й стильним взуттям. Під такий лук пасуватимуть туфлі на підборах або ж лофери.
Ці образи — незамінні комбінації на будь-який випадок життя. Вони підійдуть як для роботи в офісі, так і для особливого вечора в ресторані.
