Образи, що роками не виходять з моди — базові речі

Дівчина у джинсах та білій сорочці. Фото: Freepik

Деякі речі різко з'являються у трендах і так само швидко зникають з модних подіумів. Однак є й базові комбінації, які не втрачають актуальності роками. Ці поєднання вже стали культовими завдяки своїй універсальності.

Про це пише 1plus1.ua.

Реклама

Читайте також:

Універсальні образи, що пасуватимуть усім

Джинси та оверсайз жакет

Такий класичний образ буде не лише стильним, а й комфортним. Оверсайз жакет у поєднанні з джинсами має невимушений вигляд. При цьому такий лук може легко стати елегантним та підійти навіть для побачення. Варто лише замінити кеди на туфлі з підборами й додати аксесуари.

Стильний образ з джинсами та оверсайз жакетом. Фото: Instagram

Білий верх у поєднанні з джинсами

Культова комбінація — білий верх і сині або блакитні джинси. Такий образ має свіжий вигляд та пасуватиме усім. Його можна адаптувати до різних стилів за допомогою аксесуарів та взуття. Для верху підійде як біла легка сорочка, так й топ у поєднанні з кардиганом чи приталений лонг.

Образ з білим верхом та джинсами. Фото: Instagram

Шкіряна куртка та сукня

Жіночність у поєднанні з брутальністю — легка сукня та шкіряна куртка стануть ще одним безпрограшним варіантом. Найкраще такий образ підійде для романтичного побачення, адже він дасть змогу мати жіночний вигляд, проявивши при цьому характер.

Стильне поєднання сукні та шкіряної куртки. Фото: Instagram

Оверсайз светр з легінсами

Такий образ також універсальний і пасуватиме усім. Оверсайз светр у поєднанні з легінсами — це стильна та комфортна класика. Об'ємний верх та приталений низ вдало зберігають баланс та доповнюють одне одного. Такий образ ідеально підійде для повсякденних виходів, а доповнювати його можна абсолютно різним взуттям.

Образ з легінсами та светром. Фото: Instagram

Біла сорочка та чорні класичні штани

Вічна класика — це білий верх та чорний низ. Такий діловий образ ніколи не вийде з моди. При цьому він не здається нудним, адже доповнити його можна різними аксесуарами й стильним взуттям. Під такий лук пасуватимуть туфлі на підборах або ж лофери.

Біла сорочка і чорні штани. Фото: Instagram

Ці образи — незамінні комбінації на будь-який випадок життя. Вони підійдуть як для роботи в офісі, так і для особливого вечора в ресторані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які образи найкраще підійдуть на осінь-зиму. Це універсальні та зручні поєднання.

Також ми розповідали про те, який тренд з 70-х знову повернувся в моду. Ці джинси стануть ефектним доповненням до образу.