Как одевается Наталья Могилевская в 50 лет — три модных лука

Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская из тех женщин, за которыми интересно наблюдать не только через творчество. Она умеет меняться и вдохновлять не только творчеством, но и образами.

Новини.LIVE присмотрелись к нескольким ее недавним образам, в которых хорошо видно, как работает мода.

Реклама

Читайте также:

Три образа Могилевской, которые привлекли внимание

Начнем с видео, которое она выложила в Instagram. Белый "офисный" комплект — брюки, топ с запахом и блейзер — подается так, будто она не спешит на работу, а снимается в фильме о женщине, которая сама управляет своим темпом жизни. Большая тоут-сумка и ноутбук завершают картину.

Во втором луке Могилевская осталась в близкой стилистике, но передала совсем другое настроение. Длинное серое пальто свободного кроя и массивные солнцезащитные очки делают ее более отстраненной, даже немного загадочной. Появление галстука — очень смелый жест. Так одевается женщина, которая не подстраивается, потому что играет по своим правилам.

А вот третий образ совсем другая история. Праздничный, яркий, почти кинематографичный. Наталья лежит на зеленом диване в красном блестящем платье с высоким разрезом, в таких же красных лодочках.

Никакой скромной сдержанности — здесь о смелости показать себя такой, какой она стала после заметного похудения: уверенная в себе и в гармонии с собственным телом. И этот кадр сразу заслуженно ловит внимание.

Ранее мы писали о том, каким образом в Нью-Йорке удивила певица Настя Каменских.

Также мы сообщали, что участница "Холостяка-14" в очередной раз показала свое умение подбирать оригинальные головные уборы.