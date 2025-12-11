Видео
Україна
Видео

Могилевская удивляет новыми образами в 50 лет

Дата публикации 11 декабря 2025 10:25
Как одевается Наталья Могилевская в 50 лет — три модных лука
Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская из тех женщин, за которыми интересно наблюдать не только через творчество. Она умеет меняться и вдохновлять не только творчеством, но и образами.

Новини.LIVE присмотрелись к нескольким ее недавним образам, в которых хорошо видно, как работает мода.

Три образа Могилевской, которые привлекли внимание

Начнем с видео, которое она выложила в Instagram. Белый "офисный" комплект — брюки, топ с запахом и блейзер — подается так, будто она не спешит на работу, а снимается в фильме о женщине, которая сама управляет своим темпом жизни. Большая тоут-сумка и ноутбук завершают картину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во втором луке Могилевская осталась в близкой стилистике, но передала совсем другое настроение. Длинное серое пальто свободного кроя и массивные солнцезащитные очки делают ее более отстраненной, даже немного загадочной. Появление галстука — очень смелый жест. Так одевается женщина, которая не подстраивается, потому что играет по своим правилам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот третий образ совсем другая история. Праздничный, яркий, почти кинематографичный. Наталья лежит на зеленом диване в красном блестящем платье с высоким разрезом, в таких же красных лодочках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никакой скромной сдержанности — здесь о смелости показать себя такой, какой она стала после заметного похудения: уверенная в себе и в гармонии с собственным телом. И этот кадр сразу заслуженно ловит внимание.

Наталия Могилевская мода тренды образ женщины за 50 лет
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
