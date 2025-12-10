Головной убор из жемчуга — образ участницы "Холостяка-14" поразил сеть

Ирина Пономаренко. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Участница "Холостяка-14" Ирина Пономаренко снова привлекла к себе внимание, но на этот раз не поступком или эмоцией, а необычным аксессуаром, который буквально заставил зрителей остановиться и присмотреться. Вместо привычных украшений на ее голове появился жемчужный хедпис — вещь, в которой легко узнать и намек на старинную роскошь, и смелость современного стиля.

Что это за головной убор

Аксессуар, который выбрала участница, — это жемчужный хедпис, или жемчужная сетка-диадема.

Новый головной убор от Пономаренко. Скриншот видео

Жемчужный хедпис выбирают для фотосессий, когда хочется добавить образу истории. Для свадеб — как деталь, которая делает невесту или ее подругу отличной от десятков одинаковых луков. Его часто берут на вечеринки с дресс-кодом, балы, fashion-события, красные дорожки и тематические мероприятия.

В повседневности он скорее исключение, чем правило, но в моде сейчас столько свободы, что иногда именно такие "исключения" и становятся самыми интересными. Участница проекта выбрала его для церемонии роз и это сработало: образ получил необходимую нотку деликатной торжественности.

Стильный головной убор. Скриншот видео

Как давно существуют такие украшения

Несмотря на то, что сегодня хедпис может выглядеть как нечто смелое и новое, его история тянется еще с античности. В те времена женщины прикрывали волосы металлическими или жемчужными сетками, которые свидетельствовали о статусе. В средневековье такие аксессуары назывались "крешели" — они были сложным и недешевым украшением для волос.

Затем наступили 1920-е — десятилетие, которое подарило миру целый пласт головных украшений: повязки со стразами, жемчужные сетки, геометрические узоры, отражающие дух эпохи танго, джаза и смелых силуэтов. Собственно, именно тогда такие хедписи стали модной деталью, а не просто признаком высокого происхождения.

Почему они вернулись именно сейчас

Второй расцвет таких головных украшений начался в 2010-х, когда мода начала активно смешивать исторические мотивы с современным подходом. На тренд повлияли: фестивальная культура, стиль boho, интерес дизайнеров к декоративным сеткам, а также общая тяга к вещам, которые напоминают часть другой эпохи.

