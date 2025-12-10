Видео
Главная Мода Участница "Холостяка-14" снова поразила эффектным головным убором

Участница "Холостяка-14" снова поразила эффектным головным убором

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:42
Головной убор из жемчуга — образ участницы "Холостяка-14" поразил сеть
Ирина Пономаренко. Фото: Instagram/ponomarenko.hlf

Участница "Холостяка-14" Ирина Пономаренко снова привлекла к себе внимание, но на этот раз не поступком или эмоцией, а необычным аксессуаром, который буквально заставил зрителей остановиться и присмотреться. Вместо привычных украшений на ее голове появился жемчужный хедпис — вещь, в которой легко узнать и намек на старинную роскошь, и смелость современного стиля.

Именно о нем и расскажет сайт Новини.LIVE.

Что это за головной убор

Аксессуар, который выбрала участница, — это жемчужный хедпис, или жемчужная сетка-диадема.

Учасниця шоу "Холостяк-14" вміє підбирати головні убори
Новый головной убор от Пономаренко. Скриншот видео

Жемчужный хедпис выбирают для фотосессий, когда хочется добавить образу истории. Для свадеб — как деталь, которая делает невесту или ее подругу отличной от десятков одинаковых луков. Его часто берут на вечеринки с дресс-кодом, балы, fashion-события, красные дорожки и тематические мероприятия.

В повседневности он скорее исключение, чем правило, но в моде сейчас столько свободы, что иногда именно такие "исключения" и становятся самыми интересными. Участница проекта выбрала его для церемонии роз и это сработало: образ получил необходимую нотку деликатной торжественности.

Який головний убір додасть образу урочистості
Стильный головной убор. Скриншот видео

Как давно существуют такие украшения

Несмотря на то, что сегодня хедпис может выглядеть как нечто смелое и новое, его история тянется еще с античности. В те времена женщины прикрывали волосы металлическими или жемчужными сетками, которые свидетельствовали о статусе. В средневековье такие аксессуары назывались "крешели" — они были сложным и недешевым украшением для волос.

Затем наступили 1920-е — десятилетие, которое подарило миру целый пласт головных украшений: повязки со стразами, жемчужные сетки, геометрические узоры, отражающие дух эпохи танго, джаза и смелых силуэтов. Собственно, именно тогда такие хедписи стали модной деталью, а не просто признаком высокого происхождения.

Почему они вернулись именно сейчас

Второй расцвет таких головных украшений начался в 2010-х, когда мода начала активно смешивать исторические мотивы с современным подходом. На тренд повлияли: фестивальная культура, стиль boho, интерес дизайнеров к декоративным сеткам, а также общая тяга к вещам, которые напоминают часть другой эпохи.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
