Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Головной убор, о котором говорят все — хит этой зимы

Головной убор, о котором говорят все — хит этой зимы

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 09:19
Какой головной убор будет в тренде этой зимой — элегантная замена шапке
Женщина в меховой шапке и шубе. Фото: Freepik

Осень уже осталась позади, поэтому самое время позаботиться о теплых вещах на зиму. Если вы как раз в поиске красивого и теплого головного убора, обратите внимание на круглые шапки из эко-меха. Этой зимой они будут на пике популярности.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

С чем носить шапки из меха

Неожиданным фаворитом модниц этой зимой стал головной убор из меха. Такие шапки были в тренде в 80-х и снова громко заявили о себе, хотя и в обновленном виде. Сегодня головные уборы изготавливают преимущественно из искусственных материалов.

Меховые шапки, или же пилбокс, просто заполонили соцсети. Красавицы одна за другой показывают стильные образы с таким головным убором. Новый тренд быстро уловили большинство магазинов, поэтому найти идеальную для себя меховую шапку не будет сложно.

Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Серая шапка из эко-меха. Фото: Instagram

Такой головной убор добавляет образу элегантности. Меховая шапка подойдет тем, кто хочет выглядеть нежно и при этом чувствовать себя комфортно. Она будет хорошо согревать в морозную погоду и легко сочетаться с различной верхней одеждой: от курток до меховых шуб.

Шапки из эко-меха чаще всего интегрируют в три стиля. С ними создают изысканные повседневные street style образы, например, с экошубами. Также пилбокс удачно комбинируют с элегантными городскими луками с длинными пальто. Еще один стиль, которому такой головной убор удачно подходит, — спортивные наряды. Вот самые популярные образы с такими шапками:

Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Образ с плащом и шапкой из меха. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Лук со спортивным костюмом и шапкой из меха. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Стильный лук с пальто и шапкой из меха. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Образ с шапкой из эко-меха в светлых тонах. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Стильный лук с черной шапкой из эко-меха. Фото: Instagram

Однако не стоит зацикливаться только на определенных стилях. В моде — самовыражение, поэтому не бойтесь экспериментировать и сочетать меховую шапку с абсолютно разными вещами.

Напомним, ранее мы писали о том, какая верхняя одежда будет в тренде этой зимой. Такая модель не только модная, но и практичная.

Также мы рассказывали о том, с чем носить шляпу-клош. Этот головной убор снова в моде.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

мода тренды зима головные уборы стиль
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации