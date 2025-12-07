Какой головной убор будет в тренде этой зимой — элегантная замена шапке

Головной убор, о котором говорят все — хит этой зимы
Осень уже осталась позади, поэтому самое время позаботиться о теплых вещах на зиму. Если вы как раз в поиске красивого и теплого головного убора, обратите внимание на круглые шапки из эко-меха. Этой зимой они будут на пике популярности.
Об этом пишет Cosmopolitan.
С чем носить шапки из меха
Неожиданным фаворитом модниц этой зимой стал головной убор из меха. Такие шапки были в тренде в 80-х и снова громко заявили о себе, хотя и в обновленном виде. Сегодня головные уборы изготавливают преимущественно из искусственных материалов.
Меховые шапки, или же пилбокс, просто заполонили соцсети. Красавицы одна за другой показывают стильные образы с таким головным убором. Новый тренд быстро уловили большинство магазинов, поэтому найти идеальную для себя меховую шапку не будет сложно.
Такой головной убор добавляет образу элегантности. Меховая шапка подойдет тем, кто хочет выглядеть нежно и при этом чувствовать себя комфортно. Она будет хорошо согревать в морозную погоду и легко сочетаться с различной верхней одеждой: от курток до меховых шуб.
Шапки из эко-меха чаще всего интегрируют в три стиля. С ними создают изысканные повседневные street style образы, например, с экошубами. Также пилбокс удачно комбинируют с элегантными городскими луками с длинными пальто. Еще один стиль, которому такой головной убор удачно подходит, — спортивные наряды. Вот самые популярные образы с такими шапками:
Однако не стоит зацикливаться только на определенных стилях. В моде — самовыражение, поэтому не бойтесь экспериментировать и сочетать меховую шапку с абсолютно разными вещами.
