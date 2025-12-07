Какой головной убор будет в тренде этой зимой — элегантная замена шапке

Женщина в меховой шапке и шубе. Фото: Freepik

Осень уже осталась позади, поэтому самое время позаботиться о теплых вещах на зиму. Если вы как раз в поиске красивого и теплого головного убора, обратите внимание на круглые шапки из эко-меха. Этой зимой они будут на пике популярности.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Реклама

Читайте также:

С чем носить шапки из меха

Неожиданным фаворитом модниц этой зимой стал головной убор из меха. Такие шапки были в тренде в 80-х и снова громко заявили о себе, хотя и в обновленном виде. Сегодня головные уборы изготавливают преимущественно из искусственных материалов.

Меховые шапки, или же пилбокс, просто заполонили соцсети. Красавицы одна за другой показывают стильные образы с таким головным убором. Новый тренд быстро уловили большинство магазинов, поэтому найти идеальную для себя меховую шапку не будет сложно.

Серая шапка из эко-меха. Фото: Instagram

Такой головной убор добавляет образу элегантности. Меховая шапка подойдет тем, кто хочет выглядеть нежно и при этом чувствовать себя комфортно. Она будет хорошо согревать в морозную погоду и легко сочетаться с различной верхней одеждой: от курток до меховых шуб.

Шапки из эко-меха чаще всего интегрируют в три стиля. С ними создают изысканные повседневные street style образы, например, с экошубами. Также пилбокс удачно комбинируют с элегантными городскими луками с длинными пальто. Еще один стиль, которому такой головной убор удачно подходит, — спортивные наряды. Вот самые популярные образы с такими шапками:

Образ с плащом и шапкой из меха. Фото: Instagram

Лук со спортивным костюмом и шапкой из меха. Фото: Instagram

Стильный лук с пальто и шапкой из меха. Фото: Instagram

Образ с шапкой из эко-меха в светлых тонах. Фото: Instagram

Стильный лук с черной шапкой из эко-меха. Фото: Instagram

Однако не стоит зацикливаться только на определенных стилях. В моде — самовыражение, поэтому не бойтесь экспериментировать и сочетать меховую шапку с абсолютно разными вещами.

Напомним, ранее мы писали о том, какая верхняя одежда будет в тренде этой зимой. Такая модель не только модная, но и практичная.

Также мы рассказывали о том, с чем носить шляпу-клош. Этот головной убор снова в моде.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.

Расширение было обновлено. Пожалуйста, перезагрузите страницу, чтобы активировать проверку орфографии и грамматики.