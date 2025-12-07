Який головний убір буде в тренді цієї зими — елегантна заміна шапці

Головний убір, про який говорять усі — хіт цієї зими
Осінь уже залишалась позаду, тож саме час подбати про теплі речі на зиму. Якщо ви саме в пошуку красивого та теплого головного убору, зверніть увагу на круглі шапки з екохутра. Цієї зими вони будуть на піку популярності.
З чим носити шапки з хутра
Неочікуваним фаворитом модниць цієї зими став головний убір з хутра. Такі шапки були у тренді у 80-х й знову гучно заявили про себе, хоча й в оновленому вигляді. Сьогодні головні убори виготовляють переважно зі штучних матеріалів.
Хутряні шапки, або ж пілбокс, просто заполонили соцмережі. Красуні одна за одною показують стильні образи з таким головним убором. Новий тренд швидко вловили більшість магазинів, тож знайти ідеальну для себе хутряну шапку не буде складно.
Такий головний убір додає образу елегантності. Хутряна шапка підійде тим, хто хоче мати ніжний вигляд та при цьому почуватися комфортно. Вона добре зігріватиме у морозну погоду та легко поєднуватиметься з різним верхнім одягом: від курток до хутряних шуб.
Шапки з екохутра найчастіше інтегрують у три стилі. З ними створюють вишукані повсякденні street style образи, наприклад, з екошубами. Також пілбокс вдало комбінують з елегантними міськими луками з довгими пальтами. Ще один стиль, якому такий головний убір вдало підходить, — спортивне вбрання. Ось найпопулярніші образи з такими шапками:
Однак не варто зациклюватися лише на певних стилях. У моді — самовираження, тож не бійтеся експериментувати та поєднувати хутряну шапку з абсолютно різними речами.
