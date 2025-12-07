Відео
Головна Мода Головний убір, про який говорять усі — хіт цієї зими

Головний убір, про який говорять усі — хіт цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 09:19
Який головний убір буде в тренді цієї зими — елегантна заміна шапці
Жінка в хутряній шапці та шубі. Фото: Freepik

Осінь уже залишалась позаду, тож саме час подбати про теплі речі на зиму. Якщо ви саме в пошуку красивого та теплого головного убору, зверніть увагу на круглі шапки з екохутра. Цієї зими вони будуть на піку популярності.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також:

З чим носити шапки з хутра

Неочікуваним фаворитом модниць цієї зими став головний убір з хутра. Такі шапки були у тренді у 80-х й знову гучно заявили про себе, хоча й в оновленому вигляді. Сьогодні головні убори виготовляють переважно зі штучних матеріалів.

Хутряні шапки, або ж пілбокс, просто заполонили соцмережі. Красуні одна за одною показують стильні образи з таким головним убором. Новий тренд швидко вловили більшість магазинів, тож знайти ідеальну для себе хутряну шапку не буде складно.

Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Сіра шапка з екохутра. Фото: Instagram

Такий головний убір додає образу елегантності. Хутряна шапка підійде тим, хто хоче мати ніжний вигляд та при цьому почуватися комфортно. Вона добре зігріватиме у морозну погоду та легко поєднуватиметься з різним верхнім одягом: від курток до хутряних шуб.

Шапки з екохутра найчастіше інтегрують у три стилі. З ними створюють вишукані повсякденні street style образи, наприклад, з екошубами. Також пілбокс вдало комбінують з елегантними міськими луками з довгими пальтами. Ще один стиль, якому такий головний убір вдало підходить, — спортивне вбрання. Ось найпопулярніші образи з такими шапками:

Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Образ з плащем та шапкою з хутра. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Лук зі спортивним костюмом та шапкою з хутра. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Стильний лук з пальтом та шапкою з хутра. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Образ з шапкою з екохутра у світлих тонах. Фото: Instagram
Чому хутряна шапка стане головним хітом зими
Стильний лук з чорною шапкою з екохутра. Фото: Instagram

Однак не варто зациклюватися лише на певних стилях. У моді — самовираження, тож не бійтеся експериментувати та поєднувати хутряну шапку з абсолютно різними речами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який верхній одяг буде у тренді цієї зими. Така модель не лише модна, а й практична.

Також ми розповідали про те, з чим носити капелюх-клош. Цей головний убір знову в моді.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
