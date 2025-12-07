Який головний убір буде в тренді цієї зими — елегантна заміна шапці

Жінка в хутряній шапці та шубі. Фото: Freepik

Осінь уже залишалась позаду, тож саме час подбати про теплі речі на зиму. Якщо ви саме в пошуку красивого та теплого головного убору, зверніть увагу на круглі шапки з екохутра. Цієї зими вони будуть на піку популярності.

З чим носити шапки з хутра

Неочікуваним фаворитом модниць цієї зими став головний убір з хутра. Такі шапки були у тренді у 80-х й знову гучно заявили про себе, хоча й в оновленому вигляді. Сьогодні головні убори виготовляють переважно зі штучних матеріалів.

Хутряні шапки, або ж пілбокс, просто заполонили соцмережі. Красуні одна за одною показують стильні образи з таким головним убором. Новий тренд швидко вловили більшість магазинів, тож знайти ідеальну для себе хутряну шапку не буде складно.

Сіра шапка з екохутра. Фото: Instagram

Такий головний убір додає образу елегантності. Хутряна шапка підійде тим, хто хоче мати ніжний вигляд та при цьому почуватися комфортно. Вона добре зігріватиме у морозну погоду та легко поєднуватиметься з різним верхнім одягом: від курток до хутряних шуб.

Шапки з екохутра найчастіше інтегрують у три стилі. З ними створюють вишукані повсякденні street style образи, наприклад, з екошубами. Також пілбокс вдало комбінують з елегантними міськими луками з довгими пальтами. Ще один стиль, якому такий головний убір вдало підходить, — спортивне вбрання. Ось найпопулярніші образи з такими шапками:

Образ з плащем та шапкою з хутра. Фото: Instagram

Лук зі спортивним костюмом та шапкою з хутра. Фото: Instagram

Стильний лук з пальтом та шапкою з хутра. Фото: Instagram

Образ з шапкою з екохутра у світлих тонах. Фото: Instagram

Стильний лук з чорною шапкою з екохутра. Фото: Instagram

Однак не варто зациклюватися лише на певних стилях. У моді — самовираження, тож не бійтеся експериментувати та поєднувати хутряну шапку з абсолютно різними речами.

