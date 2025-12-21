Видео
Главная Мода Легендарная модель пальто Кейт Мосс будет в моде в 2026 году

Легендарная модель пальто Кейт Мосс будет в моде в 2026 году

Дата публикации 21 декабря 2025 11:16
Культовое пальто Кейт Мосс возвращается — кто осмелится его носить в 2026
Кейт Мосс. Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Известная британская супермодель и актриса Кейт Мосс снова в центре внимания из-за своего легендарного леопардового пальто. На этот раз оно стало одним из самых заметных трендов зимы 2025 года.

Соответствующую тенденцию на это пальто отметило издание Vogue.

Читайте также:

Пальто из 90-х, которое сделала культовым Кейт Мосс

Модель начала носить анималистический принт еще в 90-х, и с тех пор он остается ее фирменной деталью. Сначала пальто были длиннее и пестрыми, а ближе к 2020-м их делали уже короче и добавляли меховые вставки.

Кейт Мосс вміє робити річ культовою
Кейт Мосс 18 января 2012 года в Лондоне, Великобритания. Фото: Bauer-Griffin/GC Images

Сегодня леопардовую верхнюю одежду можно увидеть на улицах модных столиц в разных вариациях: от коротких жакетов до длинных шуб. Принт сразу делает образ смелым, даже если под таким пальто простая водолазка и джинсы.

Леопардовий принт у верхньому одягу в моді
Леопардовое пальто в образе. Фото из Instagram

Чтобы не перегрузить look, стилисты советуют сочетать пальто с нейтральными вещами — черным, бежевым, молочным или графитовым. Обувь тоже лучше выбирать простую: высокие сапоги, лоферы или массивные ботинки.

Главное, чтобы пальто оставалось главным акцентом в образе. Потому что слишком много других принтов или ярких деталей сделают его хаотичным. Помните, что леопард работает как деталь, добавляющая характера и уверенности, но только при условии сдержанности.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм показала свое любимое пальто, в котором акцент делается на высоком воротнике.

Также мы сообщали, на каких шубах сделали акцент украинские звезды этой зимой.

мода тренды верхняя одежда пальто 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
