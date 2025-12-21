Культовое пальто Кейт Мосс возвращается — кто осмелится его носить в 2026

Легендарная модель пальто Кейт Мосс будет в моде в 2026 году
Известная британская супермодель и актриса Кейт Мосс снова в центре внимания из-за своего легендарного леопардового пальто. На этот раз оно стало одним из самых заметных трендов зимы 2025 года.
Соответствующую тенденцию на это пальто отметило издание Vogue.
Пальто из 90-х, которое сделала культовым Кейт Мосс
Модель начала носить анималистический принт еще в 90-х, и с тех пор он остается ее фирменной деталью. Сначала пальто были длиннее и пестрыми, а ближе к 2020-м их делали уже короче и добавляли меховые вставки.
Сегодня леопардовую верхнюю одежду можно увидеть на улицах модных столиц в разных вариациях: от коротких жакетов до длинных шуб. Принт сразу делает образ смелым, даже если под таким пальто простая водолазка и джинсы.
Чтобы не перегрузить look, стилисты советуют сочетать пальто с нейтральными вещами — черным, бежевым, молочным или графитовым. Обувь тоже лучше выбирать простую: высокие сапоги, лоферы или массивные ботинки.
Главное, чтобы пальто оставалось главным акцентом в образе. Потому что слишком много других принтов или ярких деталей сделают его хаотичным. Помните, что леопард работает как деталь, добавляющая характера и уверенности, но только при условии сдержанности.
Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм показала свое любимое пальто, в котором акцент делается на высоком воротнике.
Также мы сообщали, на каких шубах сделали акцент украинские звезды этой зимой.
Читайте Новини.LIVE!