2 куртки, которые вышли из моды этой осенью: стильная им альтернатива

Девушка в кожаной куртке. Фото: magnific

Пока на улице еще тепло, о верхней одежде можно не думать. Но уже скоро погода заставит достать ее из шкафа. И тут возникает вопрос: что носить, чтобы образ был современным? Не все модели, которые мы привыкли видеть в гардеробах, остаются актуальными. Некоторые куртки лучше заменить на другие варианты.

Редакция Новини.LIVE расскажет, на какие именно.

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Обтягивающая куртка

Куртки, которые сильно обтягивают фигуру и подчеркивают талию, уже не так популярны. Раньше их часто носили с джинсами, платьями и сапогами. Теперь они выглядят старомодно.

Хорошая замена — кожаный бомбер с высоким воротником. Он имеет свободный крой и более интересный фасон. Его можно носить с джинсами, брюками, юбкой или платьем.

Девушка в кожаной куртке. Фото из Instagram

Короткая джинсовая куртка

Короткая джинсовая куртка, заканчивающаяся на талии, тоже постепенно теряет популярность. Такая модель не очень удобна осенью: спину не закрывает, от ветра не спасает, да и сочетать ее с некоторыми вещами сложно.

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Вместо нее можно взять рабочую куртку в стиле workwear. У нее обычно прямой крой, большие карманы и простая застежка. Она напоминает куртку, которую можно было бы увидеть на строителе или механике, но в современном гардеробе такая вещь выглядит совсем иначе.

Куртка в стиле workwear. Фото из Instagram

Не обязательно носить ее только с джинсами. Попробуйте сочетать куртку с классическими брюками, длинной юбкой или шелковыми брюками. Контраст между более грубым верхом и женственными или классическими вещами улучшает общий образ.

Ранее мы писали о том, почему стилисты советуют остановить свой выбор именно на бомбере. Но при выборе фасона нужно учитывать некоторые нюансы, чтобы потом не пришлось долго думать над стилизацией.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветровки в стиле 90-х тоже возвращаются в моду. Они прекрасно впишутся в современный гардероб.