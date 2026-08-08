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Главная Мода Это станет самой модной вещью осени: стилисты уже определили фаворита

Это станет самой модной вещью осени: стилисты уже определили фаворита

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 11:31
Кожаный бомбер в тренде: единственная вещь, без которой не обойтись этой осенью
Образы с осенней курткой. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Еще несколько лет назад казалось, что кожаный бомбер ненадолго вернулся в моду. Однако сегодня он уже стал одной из базовых вещей осеннего гардероба. Такая куртка способна заменить и пиджак, и косуху, и даже легкое пальто — в зависимости от того, с чем ее носить.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Бомбер на осень

Дизайнеры уже несколько сезонов подряд говорят о возвращении к вещам, которые не теряют актуальности после нескольких выходов. Именно поэтому акцент сместился с яркого декора на форму, материал и посадку. Стилисты тоже обращают внимание: сегодня вещь выглядит дорого не благодаря логотипу, а благодаря тому, как она сидит на фигуре.

В 2026 году кожаный бомбер заметно изменился. Он стал более сдержанным, без лишних молний, массивных нашивок или контрастных надписей. В центре внимания — чистый крой, плавная линия плеч и правильная длина. Куртка не должна быть слишком большой, но и облегающий силуэт уже не считается удачным решением. Лучше всего смотрятся модели, которые оставляют немного места для свитера или тонкого жакета под низ.

Шкіряний бомбер знову у центрі уваги
Кожаный бомбер в спортивном образе. Фото из Instagram

Не менее важен и материал. Гладкая кожа с естественной фактурой выглядит гораздо интереснее, чем слишком глянцевое или искусственно состаренное покрытие. Именно такие модели дольше не надоедают и легко вписываются в повседневный гардероб. К тому же они не привязывают образ к одному стилю: сегодня это могут быть джинсы, завтра — широкие классические брюки, а послезавтра — простое трикотажное платье.

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Еще одна особенность актуального бомбера — универсальность. Если раньше его чаще всего носили только со спортивной одеждой, то теперь границы практически исчезли. Стилисты советуют не бояться сочетать кожаный бомбер даже с более сдержанными нарядами. Именно этот контраст делает образ более живым и менее предсказуемым.

Шкіряний бомбер шоколадний на роки
Коричневый бомбер. Фото из Instagram

Отдельное внимание стоит уделить цвету. Бесспорным фаворитом остается черный, но не менее актуальны темно-коричневый, шоколадный, графитовый и глубокий бордовый. Такие оттенки выглядят спокойнее, чем классический черный, и легче сочетаются с осенней палитрой одежды.

Кожаный бомбер в этом сезоне — это не стремление выделиться любой ценой. Это вещь, которую покупают с расчетом не на один сезон.

Ранее мы писали о том, какая юбка может стать настоящим хитом этой осени. По словам стилистов, она легко сочетается с различными стилями и одеждой.

Также Новини.LIVE сообщали, с чем можно носить клоги, чтобы выглядеть эффектно и при этом чувствовать себя комфортно. Кстати, их носят не только на голую ногу, но и с носками.

осень куртка базовые женские вещи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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