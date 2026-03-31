Модные комбинации с клогами, что стоит попробовать в 2026 году

Когда-то клоги были на пике популярности и их носили практически все модницы. Эта обувь имеет долгую историю — родом она из Нидерландов, где сначала клоги изготавливали из дерева. Интересно, что старую обувь часто не выбрасывали, а использовали для растопки печи. Сегодня клоги снова возвращаются в моду.

С чем носить популярные клоги

Они универсальны и легко сочетаются с разными образами. Можно носить их с брюками, юбками или платьями. И не важно, теплая ли погода или прохладная — клоги всегда комфортны. Их можно носить как на босую ногу, так и с носками.

Самое интересное — как их комбинировать. Вот несколько вариантов, которые точно работают:

Трикотажный топ и джинсы

Простой повседневный образ легко оживить клогами. Именно они становятся главной изюминкой наряда. Дополнить образ можно ремнем.

Пиджак и джинсы

Казалось бы, классический жакет не сочетается с клогами? Но на самом деле это идеальное сочетание. Темные джинсы и структурированный пиджак прекрасно сочетается с любым цветом клогов.

Платье миди

Клоги с миди-платьем — классика, которая всегда работает. Важно выбирать свободный крой платья, чтобы ноги выглядели стройнее. Массивные аксессуары сделают образ завершенным и стильным.

