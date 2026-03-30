Какие джинсы актуальны в 2026 году: 3 главных модных направления

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 12:59
Джинсы. Фото: freepik

Джинсы — это та самая универсальная база, которая не выходит из моды даже тогда, когда тренды меняются быстрее, чем мы успеваем обновлять гардероб. Каждый сезон дизайнеры предлагают новые формы, силуэты и оттенки, и за этим интересно наблюдать.

Новини.LIVE назовет несколько основных моделей джинсов, которые точно стоит иметь в весенне-летнем гардеробе 2026.

Какие популярные джинсы носить в этом году

Прямые джинсы

Самые универсальные и беспроигрышные — прямые джинсы. Они не слишком широкие, не слишком обтягивающие, поэтому подходят почти любому типу фигуры. Днем в них удобно, а вечером можно создать стильный образ с любым верхом — от классической рубашки до объемного свитера. Обратите внимание на джинсы белого цвета — он сейчас на пике популярности.

Прямі джинси завжди актуальні
Прямые белые джинсы в образе. Фото из Instagram

Мешковатые джинсы

Широкие джинсы возвращаются в тренды. В этом сезоне популярны классические палаццо, клеш, которые плавно расширяются от колен, а также "джинсы-подковы", которые уже успели завоевать любовь модниц прошлых лет. Все эти варианты добавляют образу легкости и игривости.

Широкі джинси допоможуть створити грайливий настрій
Светлые широкие джинсы в стильном образе. Фото из Instagram

Джинсы в зауженном виде

Ностальгия по нулевым продолжается: узкие джинсы снова в моде. Их плотно облегающий силуэт отлично сочетается с объемными жакетами, удлиненными рубашками или маскулинными пальто. Контраст силуэтов делает образ более сбалансированным и интересным.

Вузькі джинси повертаються в моду
Синие узкие синие джинсы. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие джинсы стилисты советуют носить после 30 лет. Речь о модели 70-х, о которой Новини.LIVE рассказал подробнее.

Также мы сообщали, что Андре Тан перечислил популярные модели джинсов. Украинский дизайнер объяснил, что будет определять главные направления в моде. Новини.LIVE показал, какие фасоны носить и с чем.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
