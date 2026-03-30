Які джинси актуальні у 2026 році: 3 головні модні напрямки

Джинси — це та сама універсальна база, яка не виходить із моди навіть тоді, коли тренди змінюються швидше, ніж ми встигаємо оновлювати гардероб. Кожен сезон дизайнери пропонують нові форми, силуети та відтінки, і за цим цікаво спостерігати.

Новини.LIVE назве кілька основних моделей джинсів, які точно варто мати у весняно-літньому гардеробі 2026.

Які популярні джинси носити цього року

Прямі джинси

Найбільш універсальні та безпрограшні — прямі джинси. Вони не надто широкі, не надто обтягуючі, тому підходять майже будь-якому типу фігури. Вдень у них зручно, а ввечері можна створити стильний образ із будь-яким верхом — від класичної сорочки до об’ємного светра. Зверніть увагу на джинси білого кольору — він зараз на піку популярності.

Мішкуваті джинси

Широкі джинси повертаються у тренди. Цього сезону популярні класичні палаццо, кльош, які плавно розширюються від колін, а також "джинси-підкови", що вже встигли завоювати любов модниць минулих років. Усі ці варіанти додають образу легкості й грайливості.

Завужені джинси

Ностальгія за нульовими триває: вузькі джинси знову у моді. Їх щільно облягаючий силует чудово поєднується з об’ємними жакетами, подовженими сорочками або маскулінними пальтами. Контраст силуетів робить образ більш збалансованим і цікавим.

