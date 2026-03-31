Модні комбінації з клогами, які варто спробувати у 2026 році

Колись клоги були на піку популярності і їх носили практично всі модниці. Це взуття має довгу історію — родом воно з Нідерландів, де спершу клоги виготовляли з дерева. Цікаво, що старе взуття часто не викидали, а використовували для розпалювання печі. Сьогодні клоги знову повертаються в моду.

З чим носити популярні клоги

Вони універсальні і легко поєднуються з різними образами. Можна носити їх із штанами, спідницями або сукнями. І не важливо, чи погода тепла, чи прохолодна — клоги завжди комфортні. Їх можна носити як на босу ногу, так і з шкарпетками.

Найцікавіше — як їх комбінувати. Ось декілька варіантів, які точно працюють:

Трикотажний топ і джинси

Простий повсякденний образ легко оживити клогами. Саме вони стають головною родзинкою вбрання. Доповнити образ можна ременем.

Піджак і джинси

Здавалося б, класичний жакет не поєднується з клогами? Але насправді це ідеальне поєднання. Темні джинси та структурований піджак чудово поєднується із будь-яким кольором клогів.

Сукня міді

Клоги з міді-сукнею — класика, яка завжди працює. Важливо обирати вільний крій сукні, щоб ноги мали стрункіший вигляд. Масивні аксесуари зроблять образ завершеним і стильним.

