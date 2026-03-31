Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модні комбінації з клогами, які варто спробувати у 2026 році

Модні комбінації з клогами, які варто спробувати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 13:45
Клоги. Фото з Instagram

Колись клоги були на піку популярності і їх носили практично всі модниці. Це взуття має довгу історію — родом воно з Нідерландів, де спершу клоги виготовляли з дерева. Цікаво, що старе взуття часто не викидали, а використовували для розпалювання печі. Сьогодні клоги знову повертаються в моду.

Новини.LIVE розповість, чому так відбувається.

З чим носити популярні клоги

Вони універсальні і легко поєднуються з різними образами. Можна носити їх із штанами, спідницями або сукнями. І не важливо, чи погода тепла, чи прохолодна — клоги завжди комфортні. Їх можна носити як на босу ногу, так і з шкарпетками.

Найцікавіше — як їх комбінувати. Ось декілька варіантів, які точно працюють:

  • Трикотажний топ і джинси

Простий повсякденний образ легко оживити клогами. Саме вони стають головною родзинкою вбрання. Доповнити образ можна ременем.

  • Піджак і джинси

Здавалося б, класичний жакет не поєднується з клогами? Але насправді це ідеальне поєднання. Темні джинси та структурований піджак чудово поєднується із будь-яким кольором клогів.

  • Сукня міді

Клоги з міді-сукнею — класика, яка завжди працює. Важливо обирати вільний крій сукні, щоб ноги мали стрункіший вигляд. Масивні аксесуари зроблять образ завершеним і стильним.

2026 рік трендове взуття весінній гардероб
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації