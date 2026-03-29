Балетки в трендовому кольорі, які доповнять будь-який образ

Дата публікації: 29 березня 2026 11:10
Цього сезону на піку моди коричневі балетки. Мова про ті, що колись здавались "непомітними", але тепер вони стали справжнім must-have. Від темного шоколаду до ніжної карамелі, із замші, шкіри чи сатину — це взуття легко вписується у будь-який образ і додають йому елегантності.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Що робить коричневі балетки такими популярними

По-перше, універсальність. Після декількох сезонів, коли на подіумах і в стрітстайлі правили чорні класичні моделі, коричневий кольоровий спектр нарешті на піку популярності. Він не такий суворий, як чорний, і водночас має стильний вигляд.

Образи з коричневими балетки мають ефектний вигляд
Дівчина в образі з шкіряними балетками. Фото з Vogue

По-друге, баланс між простотою та стилем. Балетки — це базова форма, але завдяки відтінку і матеріалу вони стають зовсім іншими. Наприклад, темний шоколад у шкірі підкреслює мінімалістичність, карамельна замша додає м’якості, а сатин робить образ ніжним і делікатним. Всі ці варіанти дозволяють носити одну й ту саму форму балеток по-новому, щоразу створюючи новий настрій у луці.

Коричневі балетки пасують майже під усе
Коричневі балетки в стильному образі. Фото з Vogue

І головне, що вони пасують майже до всього. Джинси та футболка? Легко. Максісукня або класичні штани? Теж чудово. Навіть офісний костюм набирає легкості і елегантності з коричневими балетками. Таке взуття не перетягує всю увагу на себе, але водночас робить образ цілісним.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
