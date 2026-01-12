Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Забуте взуття знову в моді — стиль Келлі Разерфорд надихає

Забуте взуття знову в моді — стиль Келлі Разерфорд надихає

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 13:15
Модне взуття з минулого — як Келлі Разерфорд зробила його хітом сезону
Різні моделі взуття. Фото: freepik

Несподівано для багатьох, речі, які ще кілька років тому здавалися поза трендом, знову опинилися в центрі уваги. Здається, модні історії повторюються і цього сезону старі фаворити взуття отримали нове життя.

З цього приводу висловилось видання Elle.

Реклама
Читайте також:

Взуття з 2000-х, що повернулось в тренди

Наприклад, Джіджі Хадід з’явилася на публіці в чоботях із хутряною підкладкою, які ще на початку нульових носили майже всі модниці. Раніше вони здавалися надто "домашніми", а тепер мають зовсім інший вигляд: теплі, зручні і цілком придатні для вулиці.

Ще одна несподіванка — Келлі Разерфорд повернула увагу до темно-синіх мокасинів, які давно вже не бачили на модних подіумах. Вона поєднала їх із прямими вицвілі джинсами та бушлатом на ґудзиках — простий, але точний баланс між комфортом і елегантністю. А завершили образ круглі окуляри та шоколадна сумка.

Келлі Разерфорд повернула в моду давно забуте взуття
Келлі Разерфорд. Фото з Elle

Цікаво, що мокасини колись створювали для моряків і шанувальників вітрильного спорту, а сьогодні вони стають універсальним базовим взуттям. Їх можна носити з джинсами, мініспідницею або шкіряною спідницею — кожен варіант має природний вигляд. Судячи з усього, це взуття точно залишиться в гардеробах надовго.

Раніше ми писали про те, які культові туфлі 90-х знову повертаються в образи модниць.

Також ми повідомляли, які пари взуття стали найпопулярнішими у 2026 році.

мода тренди взуття стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації