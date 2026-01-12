Модне взуття з минулого — як Келлі Разерфорд зробила його хітом сезону

Різні моделі взуття. Фото: freepik

Несподівано для багатьох, речі, які ще кілька років тому здавалися поза трендом, знову опинилися в центрі уваги. Здається, модні історії повторюються і цього сезону старі фаворити взуття отримали нове життя.

З цього приводу висловилось видання Elle.

Взуття з 2000-х, що повернулось в тренди

Наприклад, Джіджі Хадід з’явилася на публіці в чоботях із хутряною підкладкою, які ще на початку нульових носили майже всі модниці. Раніше вони здавалися надто "домашніми", а тепер мають зовсім інший вигляд: теплі, зручні і цілком придатні для вулиці.

Ще одна несподіванка — Келлі Разерфорд повернула увагу до темно-синіх мокасинів, які давно вже не бачили на модних подіумах. Вона поєднала їх із прямими вицвілі джинсами та бушлатом на ґудзиках — простий, але точний баланс між комфортом і елегантністю. А завершили образ круглі окуляри та шоколадна сумка.

Келлі Разерфорд. Фото з Elle

Цікаво, що мокасини колись створювали для моряків і шанувальників вітрильного спорту, а сьогодні вони стають універсальним базовим взуттям. Їх можна носити з джинсами, мініспідницею або шкіряною спідницею — кожен варіант має природний вигляд. Судячи з усього, це взуття точно залишиться в гардеробах надовго.

