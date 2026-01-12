Видео
Главная Мода Забытая обувь снова в моде — стиль Келли Разерфорд вдохновляет

Забытая обувь снова в моде — стиль Келли Разерфорд вдохновляет

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 13:15
Модная обувь из прошлого — как Келли Разерфорд сделала ее хитом сезона
Различные модели обуви. Фото: freepik

Неожиданно для многих, вещи, которые еще несколько лет назад оказались вне тренда, снова в центре внимания. Кажется, модные истории повторяются и в этом сезоне старые фавориты обуви получили новую жизнь.

По этому поводу высказалось издание Elle.

Читайте также:

Обувь из 2000-х, которая вернулась в тренды

Например, Джиджи Хадид появилась на публике в сапогах с меховой подкладкой, которые еще в начале нулевых носили почти все модницы. Раньше они казались слишком "домашними", а теперь выглядят совсем по-другому: теплые, удобные и вполне пригодные для улицы.

Еще одна неожиданность — Келли Разерфорд вернула внимание к темно-синим мокасинам, которые давно уже не видели на модных подиумах. Она сочетала их с прямыми выцветшими джинсами и бушлатом на пуговицах — простой, но точный баланс между комфортом и элегантностью. А завершили образ круглые очки и шоколадная сумка.

Келлі Разерфорд повернула в моду давно забуте взуття
Келли Разерфорд. Фото из Elle

Интересно, что мокасины когда-то создавались для моряков и поклонников парусного спорта, а сегодня они становятся универсальной базовой обувью. Их можно носить с джинсами, мини-юбкой или кожаной юбкой — каждый вариант выглядит естественно. Судя по всему, эта обувь точно останется в гардеробах надолго.

Ранее мы писали о том, какие культовые туфли 90-х снова возвращаются в образы модниц.

Также мы сообщали, какие пары обуви стали самыми популярными в 2026 году.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
