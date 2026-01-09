Видео
Модницы возвращают в гардероб туфли из культовых 90-х

Модницы возвращают в гардероб туфли из культовых 90-х

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 13:07
90-е возвращаются — туфли, которые покупали все модницы, снова в тренде
Девушка с туфлями в руках. Фото: freepik

Новое десятилетие уже вступило в свои права, а вместе с ним начали появляться и первые признаки модных направлений 2026 года. Некоторые тренды обуви перекликаются с прошлым, но получают новое прочтение и способы стилизации. Один из таких — белые туфли-лодочки на каблуке.

Интересными деталями по этому поводу поделилось издание Elle.

Самые популярные туфли 90-х в 2026 году

Эти туфли всегда были частью гардероба, особенно в 90-х, когда их носили почти со всем. После нескольких лет, когда в центре внимания оказывалась яркая и нестандартная обувь, лодочки постепенно возвращаются, но уже в современной интерпретации.

Білі туфлі-човники в центрі уваги
Белые туфли в стильном образе. Фото из Elle

Очень интересно смотрятся модели на невысоком каблуке, которые позволяют двигаться без дискомфорта. Их легко сочетать с разными вещами: от простых джинсов и юбки до классического костюма или платья. При этом туфли не перетягивают внимание на себя, а работают как нейтральный элемент, который подчеркивает образ.

Модницы возвращают в гардероб туфли из культовых 90-х - фото 2
Эффектные туфли. Фото из Elle

В 2026 году дизайнеры предлагают варианты с необычной подошвой или контрастным носком, а также с квадратным или заостренным мысом. Декоративные детали, фигурные каблуки и объемные элементы тоже активно используются, добавляя обуви эффектности в любом образе.

Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
