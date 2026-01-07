Самая популярная обувь зимы-2026 — 4 стильных фаворита сезона

4 трендовые пары зимней обуви 2026, которые выбирают модницы
Уже середина зимы, и большинство успели приобрести себе зимнюю обувь. По тому, что появляется в социальных сетях, однозначные фавориты этого сезона уже определились.
Персональный стилист в TikTok рассказала о них подробнее.
4 фаворита зимней обуви 2026 года
Стилист советует иметь в гардеробе несколько пар зимней обуви: эффектную на выход и комфортную для повседневной жизни. Ведь одна пара не может быть универсальной для всех ситуаций.
Угги
Эту обувь стилист называет базой, которую можно носить в любых стилизациях. Но она все же советует выбирать их больше для прогулок и бытовых дел. Они теплые и удобные, но если идете на важную встречу или в место, где дресс-код имеет значение — угги лучше отложить.
Скандинавские тапочки
В народе их называют "чуни", но в обновленном варианте они выглядят более стильно. Это очень комфортная обувь, но она не подходит для мокрой погоды. Они легкие, но не водостойкие, поэтому если на улице мокро и сыро — это не ваш вариант.
Их носят для коротких выходов — в магазин, на прогулку в сухую погоду, для поездки на машине. Они не подходят для долгих прогулок по городу, особенно если на улице влажно.
Мокасины с мехом
Тоже очень классная обувь, но для сухой зимы. Если на улице мокро или снег тает — мокасины с мехом быстро промокают и теряют вид.
Мокасины с мехом подходят для ситуаций, когда нужно выглядеть более собранно, но при этом оставаться в комфорте. Их можно носить с джинсами, брюками, даже с платьями миди.
Высокие топсайдеры
Обувь, появившаяся не так давно и только набирающая обороты. Имеет стильный вид и работает как альтернатива уггам.
Топсайдеры — это классическая летняя обувь, но высокие топсайдеры с утеплением адаптированы под зиму. Они имеют шнуровку, которая добавляет структуры, и при этом удобны, как угги.
