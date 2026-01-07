Самая популярная обувь зимы-2026 — 4 стильных фаворита сезона

Угги. Фото из Instagram

Уже середина зимы, и большинство успели приобрести себе зимнюю обувь. По тому, что появляется в социальных сетях, однозначные фавориты этого сезона уже определились.

Персональный стилист в TikTok рассказала о них подробнее.

4 фаворита зимней обуви 2026 года

Стилист советует иметь в гардеробе несколько пар зимней обуви: эффектную на выход и комфортную для повседневной жизни. Ведь одна пара не может быть универсальной для всех ситуаций.

Угги

Эту обувь стилист называет базой, которую можно носить в любых стилизациях. Но она все же советует выбирать их больше для прогулок и бытовых дел. Они теплые и удобные, но если идете на важную встречу или в место, где дресс-код имеет значение — угги лучше отложить.

Коричневые угги. Фото из Instagram

Скандинавские тапочки

В народе их называют "чуни", но в обновленном варианте они выглядят более стильно. Это очень комфортная обувь, но она не подходит для мокрой погоды. Они легкие, но не водостойкие, поэтому если на улице мокро и сыро — это не ваш вариант.

Скандинавские тапочки. Фото из Instagram

Их носят для коротких выходов — в магазин, на прогулку в сухую погоду, для поездки на машине. Они не подходят для долгих прогулок по городу, особенно если на улице влажно.

Мокасины с мехом

Тоже очень классная обувь, но для сухой зимы. Если на улице мокро или снег тает — мокасины с мехом быстро промокают и теряют вид.

Мокасины с мехом. Фото из Instagram

Мокасины с мехом подходят для ситуаций, когда нужно выглядеть более собранно, но при этом оставаться в комфорте. Их можно носить с джинсами, брюками, даже с платьями миди.

Высокие топсайдеры

Обувь, появившаяся не так давно и только набирающая обороты. Имеет стильный вид и работает как альтернатива уггам.

Высокие топсайдеры. фото из Instagram

Топсайдеры — это классическая летняя обувь, но высокие топсайдеры с утеплением адаптированы под зиму. Они имеют шнуровку, которая добавляет структуры, и при этом удобны, как угги.

