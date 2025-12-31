Сапоги как у Чудо-женщины вернулись — самый громкий тренд 2026 года

Девушка в сапогах. Фото: freepik

Красные сапоги с белой полосой стали самым громким выбором сезона. Вдохновленные образом Чудо-женщины, они превращают обувь в смелую деталь в образе.

Об этом пишет издание Vogue.

Реклама

Читайте также:

Откуда взялась идея носить эти сапоги

Чудо-женщина родилась в комиксах DC в 1940-х, но свой знаковый вид получила на экране лишь спустя десятилетия. Красный корсет, синие шорты со звездами и те самые сапоги с белой полосой — это стало узнаваемым образом супергероини. Линда Картер носила их в сериале 1976-1979 годов, и именно тогда они закрепились как символ силы и свободы.

Образ Чудо-женщины, 1976-1979. Фото из Vogue

Сейчас эти сапоги появляются в новом контексте. Не фантастическом, но все равно героическом. Новый креативный директор Chanel Маттье Блази соединил эстетику 1960-х и 1990-х. Для Дома, десятилетиями ассоциировавшегося с черно-белой палитрой, это смелый жест. Chanel всегда был о сдержанности, классике, предсказуемости. Черные туфли, белые блузы, твидовые жакеты — это то, что все ожидали от бренда.

Теперь Chanel делает ставку на цвет, символику и эмоцию. На сапоги, которые говорят о силе, свободе и желании быть заметной.

Трендовые сапоги от Chanel. Фото из Vogue

Как выглядят красные сапоги от Chanel

Острый мыс, плотная посадка, контрастная деталь, которая сразу привлекает внимание. Есть также зеленый вариант — менее агрессивный, но тоже яркий. Это обувь, которую нельзя не заметить. Она не вписывается в фон, не растворяется в образе. Наоборот — она становится центром внимания.

Ранее мы писали о том, какие туфли в свое время стали визитной карточкой принцессы Дианы.

Также мы сообщали, какие кроссовки будут актуальными в 2026 благодаря своей необычной форме.