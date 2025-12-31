Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модные сапоги 2026, что невозможно игнорировать — очень эффектные

Модные сапоги 2026, что невозможно игнорировать — очень эффектные

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 09:28
Сапоги как у Чудо-женщины вернулись — самый громкий тренд 2026 года
Девушка в сапогах. Фото: freepik

Красные сапоги с белой полосой стали самым громким выбором сезона. Вдохновленные образом Чудо-женщины, они превращают обувь в смелую деталь в образе.

Об этом пишет издание Vogue.

Реклама
Читайте также:

Откуда взялась идея носить эти сапоги

Чудо-женщина родилась в комиксах DC в 1940-х, но свой знаковый вид получила на экране лишь спустя десятилетия. Красный корсет, синие шорты со звездами и те самые сапоги с белой полосой — это стало узнаваемым образом супергероини. Линда Картер носила их в сериале 1976-1979 годов, и именно тогда они закрепились как символ силы и свободы.

Які чоботи повернуться в моду
Образ Чудо-женщины, 1976-1979. Фото из Vogue

Сейчас эти сапоги появляются в новом контексте. Не фантастическом, но все равно героическом. Новый креативный директор Chanel Маттье Блази соединил эстетику 1960-х и 1990-х. Для Дома, десятилетиями ассоциировавшегося с черно-белой палитрой, это смелый жест. Chanel всегда был о сдержанности, классике, предсказуемости. Черные туфли, белые блузы, твидовые жакеты — это то, что все ожидали от бренда.

Теперь Chanel делает ставку на цвет, символику и эмоцию. На сапоги, которые говорят о силе, свободе и желании быть заметной.

Модные сапоги 2026, что невозможно игнорировать — очень эффектные - фото 2
Трендовые сапоги от Chanel. Фото из Vogue

Как выглядят красные сапоги от Chanel

Острый мыс, плотная посадка, контрастная деталь, которая сразу привлекает внимание. Есть также зеленый вариант — менее агрессивный, но тоже яркий. Это обувь, которую нельзя не заметить. Она не вписывается в фон, не растворяется в образе. Наоборот — она становится центром внимания.

Ранее мы писали о том, какие туфли в свое время стали визитной карточкой принцессы Дианы.

Также мы сообщали, какие кроссовки будут актуальными в 2026 благодаря своей необычной форме.

мода тренды обувь стиль 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации