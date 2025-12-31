Чоботи як у Диво-жінки повернулись — найгучніший тренд 2026

Дівчина в чоботах. Фото: freepik

Червоні чоботи з білою смугою стали найгучнішим вибором сезону. Натхнені образом Диво-жінки, вони перетворюють взуття на сміливу деталь в образі.

Про це пише видання Vogue.

Реклама

Читайте також:

Звідки взялася ідея носити ці чоботи

Диво-жінка народилася в коміксах DC у 1940-х, але свій знаковий вигляд отримала на екрані лише через десятиліття. Червоний корсет, сині шорти із зірками і ті самі чоботи з білою смугою — це стало впізнаваним образом супергероїні. Лінда Картер носила їх у серіалі 1976-1979 років, і саме тоді вони закріпилися як символ сили і свободи.

Образ Диво-жінки, 1976-1979. Фото з Vogue

Зараз ці чоботи з'являються в новому контексті. Не фантастичному, але все одно героїчному. Новий креативний директор Chanel Маттьє Блазі поєднав естетику 1960-х і 1990-х. Для Дому, що десятиліттями асоціювався з чорно-білою палітрою, це сміливий жест. Chanel завжди був про стриманість, класику, передбачуваність. Чорні туфлі, білі блузи, твідові жакети — це те, що всі очікували від бренду.

Тепер Chanel робить ставку на колір, символіку й емоцію. На чоботи, які говорять про силу, свободу і бажання бути помітною.

Трендові чоботи від Chanel. Фото з Vogue

Який вигляд мають червоні чоботи від Chanel

Гострий мис, щільна посадка, контрастна деталь, яка одразу привертає увагу. Є також зелений варіант — менш агресивний, але теж яскравий. Це взуття, яке не можна не помітити. Воно не вписується в фон, не розчиняється в образі. Навпаки — воно стає центром уваги.

Раніше ми писали про те, які туфлі свого часу стали візитівкою принцеси Діани.

Також ми повідомляли, які кросівки будуть актуальними у 2026 завдяки своїй незвичній формі.