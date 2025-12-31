Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модні чоботи 2026, які неможливо ігнорувати — дуже ефектні

Модні чоботи 2026, які неможливо ігнорувати — дуже ефектні

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 09:28
Чоботи як у Диво-жінки повернулись — найгучніший тренд 2026
Дівчина в чоботах. Фото: freepik

Червоні чоботи з білою смугою стали найгучнішим вибором сезону. Натхнені образом Диво-жінки, вони перетворюють взуття на сміливу деталь в образі.

Про це пише видання Vogue.

Реклама
Читайте також:

Звідки взялася ідея носити ці чоботи

Диво-жінка народилася в коміксах DC у 1940-х, але свій знаковий вигляд отримала на екрані лише через десятиліття. Червоний корсет, сині шорти із зірками і ті самі чоботи з білою смугою — це стало впізнаваним образом супергероїні. Лінда Картер носила їх у серіалі 1976-1979 років, і саме тоді вони закріпилися як символ сили і свободи.

Які чоботи повернуться в моду
Образ Диво-жінки, 1976-1979. Фото з Vogue

Зараз ці чоботи з'являються в новому контексті. Не фантастичному, але все одно героїчному. Новий креативний директор Chanel Маттьє Блазі поєднав естетику 1960-х і 1990-х. Для Дому, що десятиліттями асоціювався з чорно-білою палітрою, це сміливий жест. Chanel завжди був про стриманість, класику, передбачуваність. Чорні туфлі, білі блузи, твідові жакети — це те, що всі очікували від бренду.

Тепер Chanel робить ставку на колір, символіку й емоцію. На чоботи, які говорять про силу, свободу і бажання бути помітною.

Модні чоботи 2026, які неможливо ігнорувати — дуже ефектні - фото 2
Трендові чоботи від Chanel.  Фото з Vogue

Який вигляд мають червоні чоботи від Chanel

Гострий мис, щільна посадка, контрастна деталь, яка одразу привертає увагу. Є також зелений варіант — менш агресивний, але теж яскравий. Це взуття, яке не можна не помітити. Воно не вписується в фон, не розчиняється в образі. Навпаки — воно стає центром уваги.

Раніше ми писали про те, які туфлі свого часу стали візитівкою принцеси Діани.

Також ми повідомляли, які кросівки будуть актуальними у 2026 завдяки своїй незвичній формі.

мода тренди взуття стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації