Туфлі, які носила Діана, знову в тренді — модний прогноз 2026

Принцеса Діана. Фото: David Levenson/Getty Images

Взуття, яке було популярним у 1980-х, знову в трендах. Дизайнери переосмислюють класичну модель взуття із характерним мигдалеподібним вирізом у колекціях Pre-Fall 2026, але силует змінився.

На цьому зробило акцент видання Vogue.

Що таке мигдалеподібні туфлі

Останні кілька сезонів класичні туфлі-човники знову стали базою жіночого гардероба. Їх легко впізнати за витягнутим носком, підборами та вирізом, що м'яко окреслює підйом стопи. Це універсальна форма, яка працює і в повсякденних, і в більш формальних образах.

У 2026 році акценти зміщуються. Знайомий силует зберігає основу, але отримує оновлені деталі. Ключова зміна — виріз, що тепер формує чіткий загострений контур, схожий на мигдаль. Саме так модель отримала свою назву.

Ця модель пов'язана з модою 1980-х. Туфлі стали однією з характерних деталей стилю принцеси Діани, яка часто обирала подібні пари, зокрема від Chanel.

Кому підійдуть мигдалеподібні туфлі

Мигдалеподібна форма добре працює з різними типами стопи. Але найкраще підходить тим, хто хоче щось між класичними човниками і гострими туфлями.

Також мигдалеподібні туфлі носять з усім, з чим працюють звичайні човники. Джинси, брюки, спідниці, сукні — все підходить.

Колір теж має значення. Чорні — найуніверсальніші, працюють з усім. Бежеві або нюдові — ніжніші, добре витягують ноги. Яскраві кольори — це вже акцент, який вимагає більш нейтрального образу.

