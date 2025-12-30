Туфлі, які носила Діана, знову в тренді — модний прогноз 2026

Візитівка принцеси Діани — взуття, що підкорить моду 2026
Взуття, яке було популярним у 1980-х, знову в трендах. Дизайнери переосмислюють класичну модель взуття із характерним мигдалеподібним вирізом у колекціях Pre-Fall 2026, але силует змінився.
Що таке мигдалеподібні туфлі
Останні кілька сезонів класичні туфлі-човники знову стали базою жіночого гардероба. Їх легко впізнати за витягнутим носком, підборами та вирізом, що м'яко окреслює підйом стопи. Це універсальна форма, яка працює і в повсякденних, і в більш формальних образах.
У 2026 році акценти зміщуються. Знайомий силует зберігає основу, але отримує оновлені деталі. Ключова зміна — виріз, що тепер формує чіткий загострений контур, схожий на мигдаль. Саме так модель отримала свою назву.
Ця модель пов'язана з модою 1980-х. Туфлі стали однією з характерних деталей стилю принцеси Діани, яка часто обирала подібні пари, зокрема від Chanel.
Кому підійдуть мигдалеподібні туфлі
Мигдалеподібна форма добре працює з різними типами стопи. Але найкраще підходить тим, хто хоче щось між класичними човниками і гострими туфлями.
Також мигдалеподібні туфлі носять з усім, з чим працюють звичайні човники. Джинси, брюки, спідниці, сукні — все підходить.
Колір теж має значення. Чорні — найуніверсальніші, працюють з усім. Бежеві або нюдові — ніжніші, добре витягують ноги. Яскраві кольори — це вже акцент, який вимагає більш нейтрального образу.
