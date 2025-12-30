Відео
Візитівка принцеси Діани — взуття, що підкорить моду 2026

Візитівка принцеси Діани — взуття, що підкорить моду 2026

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 13:41
Туфлі, які носила Діана, знову в тренді — модний прогноз 2026
Принцеса Діана. Фото: David Levenson/Getty Images

Взуття, яке було популярним у 1980-х, знову в трендах. Дизайнери переосмислюють класичну модель взуття із характерним мигдалеподібним вирізом у колекціях Pre-Fall 2026, але силует змінився.

На цьому зробило акцент видання Vogue.

Читайте також:

Що таке мигдалеподібні туфлі

Останні кілька сезонів класичні туфлі-човники знову стали базою жіночого гардероба. Їх легко впізнати за витягнутим носком, підборами та вирізом, що м'яко окреслює підйом стопи. Це універсальна форма, яка працює і в повсякденних, і в більш формальних образах.

У 2026 році акценти зміщуються. Знайомий силует зберігає основу, але отримує оновлені деталі. Ключова зміна — виріз, що тепер формує чіткий загострений контур, схожий на мигдаль. Саме так модель отримала свою назву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ця модель пов'язана з модою 1980-х. Туфлі стали однією з характерних деталей стилю принцеси Діани, яка часто обирала подібні пари, зокрема від Chanel.

Кому підійдуть мигдалеподібні туфлі

Мигдалеподібна форма добре працює з різними типами стопи. Але найкраще підходить тим, хто хоче щось між класичними човниками і гострими туфлями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Також мигдалеподібні туфлі носять з усім, з чим працюють звичайні човники. Джинси, брюки, спідниці, сукні — все підходить.

Колір теж має значення. Чорні — найуніверсальніші, працюють з усім. Бежеві або нюдові — ніжніші, добре витягують ноги. Яскраві кольори — це вже акцент, який вимагає більш нейтрального образу.

Раніше ми писали про те, яке взуття буде найкращим вибором цього року і це зовсім не уггі.

Також ми повідомляли, які тренди на 2026 серед взуття мають жахливий вигляд.

принцеса Діана мода тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
