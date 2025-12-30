Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Визитка принцессы Дианы — обувь, которая покорит моду 2026 года

Визитка принцессы Дианы — обувь, которая покорит моду 2026 года

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 13:41
Туфли, которые носила Диана, снова в тренде — модный прогноз 2026
Принцесса Диана. Фото: David Levenson/Getty Images

Обувь, которая была популярной в 1980-х, снова в трендах. Дизайнеры переосмысливают классическую модель обуви с характерным миндалевидным вырезом в коллекциях Pre-Fall 2026, но силуэт изменился.

На этом сделало акцент издание Vogue.

Реклама
Читайте также:

Что такое миндалевидные туфли

Последние несколько сезонов классические туфли-лодочки снова стали базой женского гардероба. Их легко узнать по вытянутому носку, каблуку и вырезу, мягко очерчивающему подъем стопы. Это универсальная форма, которая работает и в повседневных, и в более формальных образах.

В 2026 году акценты смещаются. Знакомый силуэт сохраняет основу, но получает обновленные детали. Ключевое изменение — вырез, который теперь формирует четкий заостренный контур, похожий на миндаль. Именно так модель получила свое название.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта модель связана с модой 1980-х годов. Туфли стали одной из характерных деталей стиля принцессы Дианы, которая часто выбирала подобные пары, в том числе от Chanel.

Кому подойдут миндалевидные туфли

Миндалевидная форма удачно работает с разными типами стопы. Но лучше всего подходит тем, кто хочет что-то между классическими лодочками и острыми туфлями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также миндалевидные туфли носят со всем, с чем работают обычные лодочки. Джинсы, брюки, юбки, платья — все подходит.

Цвет тоже имеет значение. Черные — самые универсальные, работают со всем. Бежевые или нюдовые — более нежные, хорошо вытягивают ноги. Яркие цвета — это уже акцент, который требует более нейтрального образа.

Ранее мы писали о том, какая обувь будет лучшим выбором этого года и это вовсе не угги.

Также мы сообщали, какие тренды на 2026 среди обуви выглядят ужасно.

принцесса Диана мода тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации