Туфли, которые носила Диана, снова в тренде — модный прогноз 2026

Визитка принцессы Дианы — обувь, которая покорит моду 2026 года
Обувь, которая была популярной в 1980-х, снова в трендах. Дизайнеры переосмысливают классическую модель обуви с характерным миндалевидным вырезом в коллекциях Pre-Fall 2026, но силуэт изменился.
Что такое миндалевидные туфли
Последние несколько сезонов классические туфли-лодочки снова стали базой женского гардероба. Их легко узнать по вытянутому носку, каблуку и вырезу, мягко очерчивающему подъем стопы. Это универсальная форма, которая работает и в повседневных, и в более формальных образах.
В 2026 году акценты смещаются. Знакомый силуэт сохраняет основу, но получает обновленные детали. Ключевое изменение — вырез, который теперь формирует четкий заостренный контур, похожий на миндаль. Именно так модель получила свое название.
Эта модель связана с модой 1980-х годов. Туфли стали одной из характерных деталей стиля принцессы Дианы, которая часто выбирала подобные пары, в том числе от Chanel.
Кому подойдут миндалевидные туфли
Миндалевидная форма удачно работает с разными типами стопы. Но лучше всего подходит тем, кто хочет что-то между классическими лодочками и острыми туфлями.
Также миндалевидные туфли носят со всем, с чем работают обычные лодочки. Джинсы, брюки, юбки, платья — все подходит.
Цвет тоже имеет значение. Черные — самые универсальные, работают со всем. Бежевые или нюдовые — более нежные, хорошо вытягивают ноги. Яркие цвета — это уже акцент, который требует более нейтрального образа.
