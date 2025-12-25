Видео
Популярные запросы

Видео

Обувь, от которой становится страшно — 4 ужасных тренда 2026 года

Обувь, от которой становится страшно — 4 ужасных тренда 2026 года

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 19:49
Худшие тренды обуви 2026 — 4 популярные модели, которые выглядят странно
Обувь Tabi. Фото: Instagram

Многие модели обуви, среди которых и туфли-лодочки, отходят на второй план. В 2026-м в моде будет обувь, на которую люди будут смотреть дважды и не всегда с одобрением.

Редакторы Who What Wear собрали 4 фасона, которые называют "уродливыми", но именно их будут носить в следующем году.

Читайте также:

Стильные провалы среди обуви 2026 года

Обувь Tabi

Туфли с раздвоенным носком придумали в Японии еще в 15 веке. Носили их с традиционной одеждой, и никто не думал делать из них что-то модное. Потом пришел Мартин Маржела и сделал этот этнографический элемент частью высокой моды. Теперь Tabi носят не только фанаты Maison Margiela — их можно увидеть в массовых брендах.

Взуття Tabi можна було побачити скрізь у 2025 році
Обувь Tabi. Фото из Instagram

Сапоги в викторианском стиле

Острый носок, низкий каблук, шнуровка по всей длине. За последние месяцы их стали носить чаще, и похоже, что в 2026-м они станут чем-то большим, чем просто нишевый тренд. Элегантные, но в странный способ.

Чоботи у вікторіанському стилі - нішевий тренд
Сапоги с оригинальной шнуровкой. Фото из Instagram

Сандалии с деревянной подошвой

Chloe и Gabriela Hearst показывали изящные версии этих босоножек на своих показах. Но сейчас в моду ворвались более грубые варианты: массивная платформа, деревянная подошва, узкие ремешки, металлические детали.

Які сандалі у 2026 році увірвалися в моду
Сандалии с деревянной подошвой. Фото из Instagram

Ходить в них не так удобно, как в обычных сандалиях, но они создают образ. Если хотите, чтобы люди обращали внимание на вашу обувь — это работает.

Пушистая обувь

Сапоги, туфли на каблуке, балетки — все из искусственного меха. Текстура стала важной частью моды в последние годы, и обувь не исключение.

Пухнасте взуття полюбилось усім, але має незвичний вигляд
Пушистая обувь. Фото из Instagram

Носить их стоит осторожно — если остальной образ тоже с текстурами, может получиться перебор. Но в качестве акцента они работают хорошо.

Ранее мы писали о том, к каким трендам из 2010-х стилисты не советуют возвращаться снова.

Также мы сообщали, какую альтернативную модель обуви можно взять на эту зиму вместо обычных сапог.

мода тренды обувь стиль 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
